Közműfennakadásokat okoz a fagy, az OMV üzemanyag-ellátásában korlátozásokat vezettek be

üzemanyag;fagy;MOL;hóhelyzet;közművek;hulladékszállítás;Mohu Mol;

2026-01-09 19:35:00 CET

Úgy tudjuk, az OMV figyelmeztetést küldött ki kutas ügyfeleinek.

A kialakult hó- és fagyhelyzet miatt az elmúlt napokban mintegy 30 településre egyáltalán nem jutottak el a kukásautók, de néhány helyszín és utca ezen kívül is megközelíthetetlennek bizonyult – közölte pénteken a Mohu.

A Mol-hátterű hulladékcég folyamatosan együttműködik az operatív törzzsel annak érdekében, hogy az érintett szervek megtisztítsák a településekre vezető utakat, és a Mohu partnereinek kukásautói mindenhova eljussanak. Az elmaradt szállítás pótlásáról a települési önkormányzatokkal egyeztető területi szolgáltatók elérhetőségein kérhető tájékoztatás. A tartós, akár a –10 Celsius-fok alatti fagy jelentősen rontja az úttestre szórt síkosságmentesítő só olvasztási képességét, ami közvetlenül akadályozhatja a hulladékszállítók munkáját, így a háztartások megközelítése – kiváltképp a meredekebb szakaszokon - korlátozottá válhat. A hulladékcég mindenkit arra kér, hogy a kukákat a begyűjtés napján helyezzék ki, azokat ürítésig ne húzzák vissza, folyékony hulladékot ez idő tájt ne dobjanak ki, a fedél illesztési pontjait tartsák jégmentesen, illetve a gyűjtőedényeket és zsákokat jól látható, a havas akadályoktól megtisztított helyre készítsék ki.

A térségben kialakult rendkívüli hóhelyzet átmenetileg lassítja a Mol-csoport egyes vasúti teherszállítmányait – közölte a hazai nagykereskedelmi piac mintegy 70 százalékát képviselő olajcég. A helyzetet ellenőrzés alatt tartják: jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos – szögezték le. A nehézségek a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és termékszállítmányokat érintik. Ez a havonta több mint százezer tonna áruforgalom napi átlag 4-6 vasúti szerelvényt igényel. A helyzet kezelésébe a Mol szintén bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset és szorosan együttműködnek a MÁV-val is. A hóhelyzet okozta hazai és szlovákiai akadályok elhárítása és a vasúti forgalom helyreállítása folyamatos.

Lapunk értesülései szerint a hazai piac mintegy 15 százalékát schwechati finomítójából ellátó OMV is figyelmeztetést küldött ki kutas ügyfeleinek. Eszerint az extrém hazai időjárás miatt – a Duna hajózhatósága, a vasutat érintő havazás és fagyás, valamint az M1-es autópálya járhatósága miatt - az OMV üzemanyag-ellátásában korlátozásokat vezettek be. Emiatt például a töltőállomások számára felső vásárlási határt szabtak.

Az ügyben kerestük az osztrák láncot, de lapzártánkig nem érkezett válasz.