Délnyugaton az ónos eső jelent veszélyt minden közlekedőre, az ország más részein a hóhelyzet és az extrém hideg okoz gondokat

2026-01-09 19:19:00 CET

A kormány által létrehozott operatív törzs felhívása szerint komolyan kell venni a riasztásokat, azt tanácsolják, hogy az autósok ne induljanak útnak.

A délnyugati országrészeken kiterjedt területen ónos eső hullik, és következő órákban is jelentős csapadék várható, különösen a határ menti részeken – közölte Szanka Gábor Gyula, a HungaroMet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs péntek délutáni sajtótájékoztatóján, és arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat, az autósok ne induljanak útnak. Az előrejelzésekkel összhangban az ország középső és nyugati részére kiterjedő csapadék megérkezett, és 1,5-2 centiméter csapadék hullott, de egyes területeken elképzelhető 3-5 centiméter is. – Péntek este az ónos csapadék levonul a déli határ mellett, és a havazás is enyhülhet. Szombaton egy azonban megélénkül a szél, majd vasárnap estig hófúvás, egyes területeken pedig rendkívüli zord idő, több komoly fagy várható – tette hozzá a vezérigazgató.

– A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 80 tűzoltóval és 30 járművel áll készenlétben arra, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik a rendkívüli hideg, illetve az ónos eső miatt bajba kerülnek – jelentette ki a vármegyei operatív törzs Kaposváron megtartott pénteki sajtótájékoztatóján Mihályka Szabina szóvivő. Közölte, a délutáni órákban már árokba csúszott személyautókhoz kérték a tűzoltók segítségét Zamárdiban, Siófokon, Kapolyon, Lengyeltótiban. Kaposváron elakadt autóbuszt mentettek az egységek. Szenyérnél egy oldalára borult kisteherautó mentését végezték, az M7-es autópálya siófoki felhajtójánál pedig egy keresztbe fordult kamion vezetője kérte a tűzoltók segítségét, hogy folytatni tudja az útját. Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője felhívta a figyelmet a jégen tartózkodás szabályaira is, amit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan ellenőriznek. Mint mondta, jelenleg sem az északi, sem a déli part nem alkalmas sportolásra, a jégen tartózkodás tilos és életveszélyes, ugyanez vonatkozik a Deseda-tóra is.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út. Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre pénteken, ugyanakkor felsővezetékhiba miatt pótlóbuszok jártak Székesfehérvár és Balatonfüred között, a közlekedés több óra alatt állt helyre. Almásfüzitőnél átmenetileg le van zárva a 4-es vasútvonal váltóhiba miatt, itt pótlóbuszok járnak.

Székesfehérváron a MÁV-csoport közleménye szerint rendkívüli hóhelyzetre való tekintettel a székesfehérvári helyi autóbuszjáratok ingyenesen igénybe vehetők január 10-én szombattól január 12-én hétfőig, egészen a nap végéig. A helyi buszjáratok jelenleg nem közlekednek több településen sem, így Abád, Galvács, Imola, Kánó, Kéked, Pányok, Dinnyeberki, Környe településeken, amelyek azonban személyautóval megközelíthetők

– Négy vármegye hat településén van áramkimaradás, ami összesen 882 fogyasztási helyet érint. A szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán. Három vármegye öt településen akadozik az ivóvízellátás, ami összesen 886 fogyasztási helyet érint. Ezeken a településeken várhatóan néhány órán belül helyreállhat a szolgáltatás, amennyiben ez mégsem történne meg, akkor lakosságvédelmi intézkedésként gondoskodnak majd a helyiekről. Nyírbátor külterületén a Debrecentől Mátészalkáig közlekedő vonatról meghibásodás miatt a tűzoltók segítettek 19 utas leszállításában, őket pótlóbuszok szállították tovább – hangsúlyozta Mukics Dániel.

A szóvivő kiemelte, hogy ahol ónos eső miatt van riasztás érvényben, senki ne induljon útnak, csak abban az esetben, ha létszükséglet az utazás. – A leszakadt elektromos vezetéket soha ne közelítsük meg, hanem hívjuk a szolgáltatót, vagy a 112-es segélyhívót. Amennyiben bajban jutott embert látunk, akkor is hívjuk a segélyhívót, és figyeljünk oda idős rokonainkra, ismerőseinkre, egyedül élő szomszédainkra. Arra kérte az autósokat, hogy ne csak a szélvédőről, hanem az autó tetejéről is takarítsák el a havat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint a traumás sérülések miatti sürgősségi műtétek száma 50 százalékkal ugrott meg, egyre több a gyermek sérült, főleg a téli sportolásból származó végtagtörések miatt .

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese azt mondta: már hajnalban alászórással megkezdték a védekezést az utakon, délig több mint 4 ezer tonna sót szórtak ki. Jelenleg több mint 500 jármű végzi a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A legtöbb munka Baranya vármegyében van, itt zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellett, mert az ónos eső lemosta a burkolatról a sót. Forgalomkorlátozást vezettek be az alábbi utakon: az M7-es autópályán Balatonőszöd és az országhatár között, az M76-os autóúton, az M70-es autópályán, az M7-es autópályától az országhatárig, az M86-os autóúton, az M6-os autópályán a mohácsi elágazástól a határig. Korlátozások vannak érvényben a 6-os főút teljes Mecseken átvezető részén, valamint a 66-os úton, de további korlátozások várhatók az időjárás függvényében. Arra kérte az M0-s, az M3-as, az M5-ös autópályákon úton lévő kamionosokat, hogy maradjanak a pihenőhelyeken a korlátozások feloldásáig.