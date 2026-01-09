Legalább tízmillió forint közpénzt kapott a Vitályos Esztert óriásplakáton népszerűsítő egyesület

Fidesz-kampány;közpénzek;milliók;egyesület;Vitályos Eszter;

A kormányszóvivő állította, hogy csak a képmásának felhasználását engedélyezte a plakátkészítőknek. Kiderült a „civilek” ezer szállal kötődnek nem csak a fideszes politikushoz, hanem az állami forrásokhoz is.

Legalább tíz millió forint közpénzt kapott az az egyesület, amelyik óriásplakáton népszerűsíti Pest megyei választókerületében Vitályos Esztert, a Fidesz újra induló képviselőjelöltjét, kormányszóvivőt – derült ki az RTL Híradó pénteki riportjából a kételyeket ébresztő kampányolással kapcsolatban. – Vitályos Eszter okos, elhivatott vezető – hangzott el abban a négy évvel ezelőtti kampányvideóban, amelyet Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség készített négy éve a fideszes politikus támogatására, Ezt most a riportban be is játszották, kiemelve, hogy akkori képviselőjelölt a programját is a szervezetről nevezte el, nem csoda, hiszen a honlapon ő maga is az alapítók között szerepel.

Elhangzott, hogy 2026 elején Vitályos Esztert ábrázoló plakátok jelentek meg Szentendrén, az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség nevét használó egyesület finanszírozásában szintén Átölel a Dunakanyar címmel és a mottóval: „A Duna összeköt – mi pedig odafigyeléssel és összefogással válunk igazi közösséggé.”

A kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón a 444 kérdésére azt állította, hogy az egyesület kereste meg azzal, hogy a közös munkájuk népszerűsítésére szeretnének egy ilyen plakátot, és megkérdezték, hogy felhasználhatják-e a képmását, azt viszont nem tudja, hogy a szervezet mennyi közpénzhez juthatott.

– A bírósági papírok szerint sportegyesületként működő Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesület az elmúlt négy évben legalább tíz millió forint közpénzhez jutott, egyrészt a Magyar Falu Programból 6 millió forintot nyertek el 2022 és 2025 között, a Hungarikum-pályázatokon 2022-ben 2 millió, tavaly pedig 2,5 millió forint állami támogatást kaptak – számolta az össze az RTL Híradó. A riportban megszólaló Léderer Sándor, a K-Monitor elnöke szerint nagyon durva erőforrás-egyenlőtlenség alakulhat ki az efféle juttatások révén. – Az államnak sok pénze van, és sok milliárd forintot oszt szét civil támogatásokra, de falvakban, kistelepüléseken gyakran valamelyik jelölt helyi támogató szervezetének juttatják a pénzt – tette hozzá.