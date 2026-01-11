Magyar Péter ötmilliárd forintért adná el a Fidesznek a biztosvalasztas.hu oldalt

Fidesz;szlogen;Magyar Péter;Tisza Párt;

Az összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolnának tűzifát. Gáláns ajánlat azután, hogy a Fidesz elfelejtette honlapként regisztrálni a saját választási szlogenjét.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Fidesz kampánystábjában valakinek nem jutott eszébe regisztrálni egy honlapot Orbán Viktor pártjának új szlogenjével, a Biztos Választással, szóval a Tisza Párt fogta magát, és villámgyorsan lefoglalta a biztosvalasztas.hu nevű domaint, amelyet aztán teleszórt ironizáló, kormánykritikus tartalmakkal.

Az oldalon jelenleg egy nyitóképet lehet látni a NER kiválóságaival, Matolcsy Györggyel, Rogán Antallal, a Mészáros-házaspárral, Orbán Viktorral, a Tiborcz-házaspárral és Lázár Jánossal, alatta pedig egy ironizáló lista látható a Fidesz bűnlajstromáról, ecsetelve, hogy a Fidesz miért is biztos választás, azaz hogyan is teszi tönkreaz országot. Magyar Péter ezzel kapcsolatban néhány órája arról posztolt, hogy a Fidesz kampánystábja egy meghitt üvöltözés keretében tárgyalta meg a történteket, Orbán Balázs helyett sokan vissza akarják hozni Rogán Antal titkosszolgálati- és propagandaminisztert kampányfőnöknek.

A Tisza Párt elnöke most ismét posztolt a témában: „Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek: Felajánlom a biztos választás nevű honlapot ötmilliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat” - írta.

Magyar Péter ehhez még hozzáfűzte: „Mivel élelmes honfitársaink a .ru és a .eu végződésű domainnevet is lefoglalták és érdekes tartalommal töltötték fel, azt javaslom a Fidesz forrongó kampánycsapatának, hogy gyorsan döntsön az ajánlatról.”

Cikkünk írásakor a biztosvalasztas.ru oldal a Direkt36 A dinasztia című filmjével indul, amely az Orbán család vagyonosodását mutatja meg, a biztosvalasztas.eu-n pedig bejön egy kezdetleges honlap, amely arról szól, hogy a 2026-os választás tétje az lesz, hogy az Európai Unió vagy Oroszország mellett tesszük-e le a voksunkat. Azt írják még, hogy jelenleg még dolgoznak rajta. Elhelyeztek rajta egy linket, amely a Tisza Párt-féle biztosvalasztas.hu-ra vezet.