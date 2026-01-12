Brutálisan visszaesett Magyarországon az ipari termelés, az Orbán-kormány „háborús ellenszélről” beszél

Az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, míg az ipari kibocsátás 2 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél – írja gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a tavaly novemberi , ahogy írták a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján, amelyek nem térnek el a kiigazítatlantól. Arra is felhívták a figyelmet, hogy első becslésről van szó.
A részletek drámai képet mutatnak Magyarországon. – A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be. Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal csökkent.Tovább zuhant az ipari termelés, a járműgyártás 20, az akkugyártás 10 százalékkal esett vissza
A megdöbbentő adatok láttán a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Fidesz kampányszlogenjeinek a szombati pártkongresszuson is hangoztatott elemeire hivatkozva reagált: „A kormány a háborús ellenszélben, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére hadigazdaság helyett békegazdaságot épít, adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatva a hazai kkv-kat és a magyarországi ipart, Ezzel szemben Brüsszel újabb és újabb terheket róna Európára: 800 milliárd dolláros számlát adtak le az ukránok, amelyet Brüsszel és itthoni lerakata, a Tisza Párt a következő tíz évben a magyar családokkal és vállalkozásokkal fizettetne meg. Ezt a kormány nem fogja hagyni, megvédjük a hazai kkv-kat, a tiszás megszorító csomagot pedig lesöpörjük az asztalról”.
Utóbbi, az állítólagos Tisza-adó nem létezik.Az év végére kicsit magához tért az iparHadiiparról és műholdprogramról is tárgyalt Nagy Márton és Jászai Gellért WashingtonbanKármán András: Semmilyen tartalmi és formai hasonlóság nincs az Index groteszkje és a Tisza Párt javaslatai között