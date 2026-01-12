KSH;Magyarország;visszaesés;ipari termelés;NGM;november;

2026-01-12 11:27:00 CET

Brutálisan visszaesett Magyarországon az ipari termelés, az Orbán-kormány „háborús ellenszélről” beszél

A KSH adatai szerint 2025 novemberében az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest pedig 2 százalékkal esett vissza az ipari termelés. A nemzetgazdasági tárca a Fidesz kampányszövegét tette közzé.