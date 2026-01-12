kudarc;MÁV;Lázár János;siker;Magyar Péter;vállalások;

Magyar Péter szerint Lázár János vonata már elment, majd megvonta a miniszter tavalyi tízpontos vállalásának mérlegét

A Tisza Párt elnöke szerint az építési és a közlekedési miniszter egy év alatt a teljes összeomlás és a katasztrófa szélére sodorta a magyarországi közlekedést.

„MÁV-os János épp sajtótájékoztatót tart az óriási sikereiről. Mi is jellemezte a magyar vasutat 2025-ben? Teljes összeomlás, káosz, kisiklások, soha nem látott késések, bezárt mosdók. Vajon van még olyan ember, aki elhiszi MÁV-os János egyetlen szavát is a közlekedésben elért fantasztikus sikerekről?” – tette fel a kérdést Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői úgynevezett közlekedésinfójára reagálva Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke sok szót nem vesztegetett a legújabb sikereket hirdető beszámolóra, inkább a fideszes politikus  tavaly tett 10 vállalásának mérlegét vonta meg, ami szerinte a teljes összeomlás és a katasztrófa szélére sodort közlekedést jelent. – A magyarok már nem tudják, hogy sírjanak vagy nevessenek Lázár János hazugságain – jegyezte meg az ellenzéki politikus, aki tételenként sorra vette a miniszter tavalyi tízpontos vállalását, illetve annak teljesítését.

  • 1. „Késési biztosítás”. A késések tényleg megmaradtak, sőt a magyar vasút soha nem késett annyit, mint 2025-ben.

  • 2. „Mosdófelújítás országszerte”. Uniós pénzből már korábban rendbehozott mosdókat újítanak fel újra, majd ismét bezárják azokat.

  • 3. „Tiszta IC-k indulástól érkezésig”. Saját szemével látja minden utas, hogy a vonatok nem lettek tisztábbak. Sőt. De eközben a Pintér Sándorhoz köthető cégek milliárdokat kaszálnak a magyar adófizetők pénzéből.

  • 4. „1000 vadonatúj autóbusz”. Ezer busznak a töredéke sem érkezett meg, és várhatóan nem is fog, mivel a Pénzügyminisztérium nem adott pénzügyi garanciát az új buszok beszerzésére.

  • 5. „Mozdonyflotta erősítése”. 2022-ben 115 Siemens mozdonyra volt élő szerződése a MÁV-nak. Az új mozdonyokat az Unió fizette volna. Ezt a projektet maga Lázár János törölte és most a magyar adófizetők pénzén bérelt és vásárolt 20-40 éves mozdonyokat sokkal drágábban.

  • 6. „100 vasúti kocsi megújítása”. Miközben néhány, korábban trehányság és pénzhiány miatt felújítatlan kocsit megmentettek, aközben 127 kocsi esett ki hiba miatt. Budapest és Prága között már a Cseh Vasút (RailJet) szolgáltat a MÁV helyett.

  • 7. „Növekvő GySEV szerepvállalás”. Az átvett MÁV-os dolgozók nem kapták meg azt a bért, amit ígértek nekik, és ebből bérfeszültség keletkezett a dolgozók között.

  • 8. „MÁV-buszokkal erősítünk a nyáron”. Tízmilliárdos összegbe kerülő szépségtapaszok 20 százalékos kihasználtsággal. Annyit költünk a drága buszokra, amennyi a MÁV éves pályafelújítási kerete.

  • 9. „Klímagarancia a nyári főszezonban”. A klímás busz ígéretét trükkös járatcserékkel oldották meg, gyakran üres buszok indulnak a vonatok mellett.

  • 10. „Új alkalmazást indítottunk MÁV néven”. A MÁV alkalmazást a felajánlott 15% kedvezmény sem menti meg: a késéseket alig mutatja, miközben civilek ingyen jobbat csináltak.

A fentiek fényében talán még jobban érthető, hogy a hétfői közlekedésinfón Lázár János bejelentette, hogy ő inkább kampányolni fog, az Építési és Közlekedési minisztériumot Csepreghy Nándorra bízza. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ahogy arról mi is beszámoltunk, hogy a tárcát helyette valóban eddigi parlamenti államtitkára, Csepreghy Nándor fogja irányítani a tárcát.

Úgy tűnik azonban, hogy a kampányüzemmód is döcögve indul a mellékvágányról, Lázár János ugyanis nem az ellenzéknek, hanem saját fideszes párttársainak esett neki, állítva, hogy miattuk mellékvágányra futott a pályaudvarok ingatlanjainak magánkézbe adása. Mindeközben ugyanezért bírálta a Állami Számvevőszéket is.

