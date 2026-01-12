Magyar Péter szerint Lázár János vonata már elment, majd megvonta a miniszter tavalyi tízpontos vállalásának mérlegét

„MÁV-os János épp sajtótájékoztatót tart az óriási sikereiről. Mi is jellemezte a magyar vasutat 2025-ben? Teljes összeomlás, káosz, kisiklások, soha nem látott késések, bezárt mosdók. Vajon van még olyan ember, aki elhiszi MÁV-os János egyetlen szavát is a közlekedésben elért fantasztikus sikerekről?” – tette fel a kérdést Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői úgynevezett közlekedésinfójára reagálva Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke sok szót nem vesztegetett a legújabb sikereket hirdető beszámolóra, inkább a fideszes politikus tavaly tett 10 vállalásának mérlegét vonta meg, ami szerinte a teljes összeomlás és a katasztrófa szélére sodort közlekedést jelent. – A magyarok már nem tudják, hogy sírjanak vagy nevessenek Lázár János hazugságain – jegyezte meg az ellenzéki politikus, aki tételenként sorra vette a miniszter tavalyi tízpontos vállalását, illetve annak teljesítését.
1. „Késési biztosítás”. A késések tényleg megmaradtak, sőt a magyar vasút soha nem késett annyit, mint 2025-ben.
2. „Mosdófelújítás országszerte”. Uniós pénzből már korábban rendbehozott mosdókat újítanak fel újra, majd ismét bezárják azokat.
3. „Tiszta IC-k indulástól érkezésig”. Saját szemével látja minden utas, hogy a vonatok nem lettek tisztábbak. Sőt. De eközben a Pintér Sándorhoz köthető cégek milliárdokat kaszálnak a magyar adófizetők pénzéből.
4. „1000 vadonatúj autóbusz”. Ezer busznak a töredéke sem érkezett meg, és várhatóan nem is fog, mivel a Pénzügyminisztérium nem adott pénzügyi garanciát az új buszok beszerzésére.
5. „Mozdonyflotta erősítése”. 2022-ben 115 Siemens mozdonyra volt élő szerződése a MÁV-nak. Az új mozdonyokat az Unió fizette volna. Ezt a projektet maga Lázár János törölte és most a magyar adófizetők pénzén bérelt és vásárolt 20-40 éves mozdonyokat sokkal drágábban.
6. „100 vasúti kocsi megújítása”. Miközben néhány, korábban trehányság és pénzhiány miatt felújítatlan kocsit megmentettek, aközben 127 kocsi esett ki hiba miatt. Budapest és Prága között már a Cseh Vasút (RailJet) szolgáltat a MÁV helyett.
7. „Növekvő GySEV szerepvállalás”. Az átvett MÁV-os dolgozók nem kapták meg azt a bért, amit ígértek nekik, és ebből bérfeszültség keletkezett a dolgozók között.
8. „MÁV-buszokkal erősítünk a nyáron”. Tízmilliárdos összegbe kerülő szépségtapaszok 20 százalékos kihasználtsággal. Annyit költünk a drága buszokra, amennyi a MÁV éves pályafelújítási kerete.
9. „Klímagarancia a nyári főszezonban”. A klímás busz ígéretét trükkös járatcserékkel oldották meg, gyakran üres buszok indulnak a vonatok mellett.
10. „Új alkalmazást indítottunk MÁV néven”. A MÁV alkalmazást a felajánlott 15% kedvezmény sem menti meg: a késéseket alig mutatja, miközben civilek ingyen jobbat csináltak.
A fentiek fényében talán még jobban érthető, hogy a hétfői közlekedésinfón Lázár János bejelentette, hogy ő inkább kampányolni fog, az Építési és Közlekedési minisztériumot Csepreghy Nándorra bízza. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ahogy arról mi is beszámoltunk, hogy a tárcát helyette valóban eddigi parlamenti államtitkára, Csepreghy Nándor fogja irányítani a tárcát.
Úgy tűnik azonban, hogy a kampányüzemmód is döcögve indul a mellékvágányról, Lázár János ugyanis nem az ellenzéknek, hanem saját fideszes párttársainak esett neki, állítva, hogy miattuk mellékvágányra futott a pályaudvarok ingatlanjainak magánkézbe adása. Mindeközben ugyanezért bírálta a Állami Számvevőszéket is.