2026-01-12 13:03:00 CET

Magyar Péter szerint Lázár János vonata már elment, majd megvonta a miniszter tavalyi tízpontos vállalásának mérlegét

A Tisza Párt elnöke szerint az építési és a közlekedési miniszter egy év alatt a teljes összeomlás és a katasztrófa szélére sodorta a magyarországi közlekedést.