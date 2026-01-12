Újraválasztották Bácsszőlős polgármesterét, aki korábban beköltözött az uniós pénzből felújított orvosi lakásba

időközi polgármester-választás;Bácsszőlős;

„Baszd meg, valahol laknom kell!” – mondta akkor Szarvas Róbert. A bíróság 2025 őszén jogerősen hivatali visszaélés miatt 6 hónap börtönt szabott ki rá.

Szarvas Róbert Norbert nyerte a polgármester-választást a Bács-Kiskun megyei Bácsszőlősön. Az MTI a Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján azt írja, a 2024-es választáson is győztes Szarvas Róbert Norbert 93, míg a másik három, szintén független jelölt közül Mózer Andrea 62, Vida Attila 12 érvényes voksot kapott, míg Lakatos Koppány Vajkra nem érkezett szavazat.

Mint arról mi is beszámoltunk, Szarvas Róbert 2024. februárjában országosan elhíresült mondattal „gazdagította” Bácsszőlős históriáját: amikor Hadházy Ákos megkereste, és felrótta neki, hogy jogtalanul lakik az önkormányzat orvosi lakásában, az akkor még fideszes polgármester így reagált: „Baszd meg, valahol laknom kell!”

A Telex felidézi, a bíróság 2025 őszén jogerősen hivatali visszaélés miatt 6 hónap börtönt szabott ki Szarvasra, aminek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Miután az önkormányzat hivatalosan sosem járult hozzá, hogy polgármesterként a lakásba költözzön, a kormányhivatal korábban többször is felszólította, hogy költözzön ki az EU-s milliókból felújított lakásból. Végül 2024 márciusában hagyta el azt, amikor elrendelték a nyomozást. A polgármester ellen hivatali visszaélés miatt nyomoztak, bár ő úgy gondolta, a beköltözésével nem történt károkozás. Azt állította, hogy azért se büntetheti meg az EU a falut, mert ő havi 17 500 forint lakbért fizetett, az örökké forráshiányos önkormányzat így legalább egy kis pénzhez jutott. Az MTI azt írja, a község polgármesteri székéért ismét elindult Szarvast a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.