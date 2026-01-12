A Fehér Ház közölte, Iránnal szemben a diplomácia az első eszköz, de a légicsapás is a lehetőségek egyike

Irán;Egyesült Államok;Fehér Ház;Donald Trump;

2026-01-12 21:05:00 CET

Donald Trump egy eshetőséget sem zár ki – mondta Karoline Leavitt.

Az Egyesült Államok számára a diplomácia az első eszköz Iránnal szemben, de légicsapás is a lehetőségek egyike – közölte a Fehér Ház szóvivője.

Karoline Leavitt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Donald Trump elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit, és egy eshetőséget sem zár ki.

A légicsapás a sok-sok lehetőség egyikét jelenti

– fogalmazott az elnöki hivatal sajtótitkára, hozzátéve, hogy „az elnök számára mindig a diplomácia az első opció”.

Karoline Leavitt elmondta, az iráni kormánnyal való diplomáciában fontos szerep hárul majd Steve Witkoff elnöki különleges megbízottra, és beszámolt arról, hogy egy iráni kormányzati tisztségviselő kereste meg az amerikai diplomatát a tárgyalási javaslattal, és „teljesen más hangot ütött meg”, mint amit a teheráni kormány hivatalos nyilatkozataiban hallani.

Hozzátette, az amerikai elnök az érdekének tartja, hogy meghallgassa az iráni fél üzenetét.

– Ugyanakkor és mindezzel együtt az elnök megmutatta, hogy nem fél a katonai eszköz alkalmazásától, ha szükségesnek ítéli, ezt pedig senki nem tudja jobban Iránnál

– jegyezte meg Karoline Leavitt.