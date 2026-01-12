Oroszország;Vlagyimir Putyin;Örményország;Vlagyimir Szolovjov;

Vlagyimir Szolovjov

Az örmények bekérették az orosz nagykövetet, miután Vlagyimir Putyin propagandistája arról beszélt, szerinte katonai műveletet kellene indítani az országban

Tiltakozójegyzéket adtak át, melyben mély felháborodásukat fejezték ki az orosz állami tévécsatornán elhangzottak miatt.

Bekérették Jerevánban az orosz nagykövetet, miután Vlagyimir Szolovjov, a putyini Oroszország egyik legfontosabb propagandistája arról beszélt, hogy ugyanolyan katonai műveletet kellene indítani Örményországban, mint ami Ukrajnában is zajlik – derül ki a Meduza cikkéből, amit elsőként a hvg.hu vett észre.

Szolovjov közölte, éppúgy nem kell foglalkozni a nemzetközi joggal, ahogy az USA sem foglalkozott vele a Venezuela elleni akciójakor. Szerinte így lehetne megakadályozni, hogy Örményország és más közép-ázsiai köztársaságok elhagyják az orosz érdekszférát.

– Ami Örményországban történik, az sokkal fájdalmasabb a számunkra, mint ami Venezuelában folyik. Örményország elvesztése hatalmas probléma. Ha nemzetbiztonsági okokból katonai műveletet kellett indítanunk Ukrajnában, akkor ugyanezen okból miért ne tehetnénk ezt meg a befolyási övezetünk más részein

– fogalmazott.

Az örmény Külügyminisztérium a történtek után bejelentette, hogy tiltakozójegyzéket adtak át az orosz nagykövetnek, amiben mély felháborodásukat fejezték ki az orosz állami tévécsatornán elhangzottak miatt.

