Az örmények bekérették az orosz nagykövetet, miután Vlagyimir Putyin propagandistája arról beszélt, szerinte katonai műveletet kellene indítani az országban

2026-01-12 21:43:00 CET

Tiltakozójegyzéket adtak át, melyben mély felháborodásukat fejezték ki az orosz állami tévécsatornán elhangzottak miatt.

Bekérették Jerevánban az orosz nagykövetet, miután Vlagyimir Szolovjov, a putyini Oroszország egyik legfontosabb propagandistája arról beszélt, hogy ugyanolyan katonai műveletet kellene indítani Örményországban, mint ami Ukrajnában is zajlik – derül ki a Meduza cikkéből, amit elsőként a hvg.hu vett észre.

Szolovjov közölte, éppúgy nem kell foglalkozni a nemzetközi joggal, ahogy az USA sem foglalkozott vele a Venezuela elleni akciójakor. Szerinte így lehetne megakadályozni, hogy Örményország és más közép-ázsiai köztársaságok elhagyják az orosz érdekszférát.

– Ami Örményországban történik, az sokkal fájdalmasabb a számunkra, mint ami Venezuelában folyik. Örményország elvesztése hatalmas probléma. Ha nemzetbiztonsági okokból katonai műveletet kellett indítanunk Ukrajnában, akkor ugyanezen okból miért ne tehetnénk ezt meg a befolyási övezetünk más részein

– fogalmazott.

Az örmény Külügyminisztérium a történtek után bejelentette, hogy tiltakozójegyzéket adtak át az orosz nagykövetnek, amiben mély felháborodásukat fejezték ki az orosz állami tévécsatornán elhangzottak miatt.