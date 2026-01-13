Venezuelában kiengedtek egy bebörtönzött magyar állampolgárt

Venezuela;Szijjártó Péter;magyar állampolgár;Külgazdasági és Külügyminisztérium;bebörtönzés;

A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a venezuelai hatóságok a mai napon szabadon bocsátottak. A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

A tárcavezető posztjában arra nem tért ki, hogy a most szabadon engedett magyar állampolgár az a Bossányi Zsuzsanna-e, akit tavaly június közepén fogták el a dél-amerikai ország hatóságai, miután társaival együtt az első és a második világháború idején elsüllyedt hajóroncsok felkutatása céljából közelítette meg a venezuelai partvidéket.

Az első értesülések arról szóltak, hogy kémkedés és terrorizmus gyanújára hivatkozva a panamai lobogó alatt közlekedő vontatóhajó teljes legénységét, vagyis a kutatócsoport valamennyi tagját őrizetbe vették, ám vádat azóta sem emeltek ellenük. A nőt a csoport többi férfi tagjától elkülönítve a főváros, Caracas térségében található La Crisálida női börtönbe vitték.

A külügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint a hajó feltartóztatása után Bossányi Zsuzsanna felvette a kapcsolatot a helyi magyar képviselettel, ezt követően pedig a nagykövetség haladéktalanul tájékoztatást kért a venezuelai féltől, ám ennek részleteit a tárca mostanáig nem ismertette. A másik két magyar fogvatartottról eddig a nyilvánosságnak nem volt tudomása.