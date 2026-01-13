Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

hideg;ónos eső;Budapest Airport;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;

2026-01-13 14:04:00 CET

Immár mindkét futópálya üzemel, a kedvezőtlen időjárás miatt azonban a légiforgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul – tudatta lapunkhoz is eljuttatott kedd délutáni közleményében a Budapest Airport.

A légikikötő az üzemeltetője ezzel együtt jelezte, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését. Arról tájékoztattak, hogy a légikikötőben jelenleg is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Az utasokat arra kérik, hogy a járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait.

Mint arról beszámoltunk, a repülőtér ma délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat. A repülőtér-üzemeltető közölte azt is, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt.

A baleset körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért – írta korábban a Budapest Airport. Az időjárási viszonyok miatt a budapestihez hasonlóan átmenetileg bezárt a pozsonyi és bécsi repülőtér is.