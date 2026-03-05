A polgármester a szervezet gazdálkodása, teljesítés nélküli kifizetések járműeladások és -bérlések, jutalmazások miatt tett feljelentéseket hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával.
Bár bűncselekmény gyanúja nem merült fel a házibulival összefüggésben, az ügyészség szerint mindez nem jelenti azt, hogy a rendőrségi razzia vagy az elrendelése törvénysértő lett volna.
Fónagy János nyugdíjasoknak küldött kampánylevele miatt büntetőfeljelentést tett egy pécsi jogász, ám a rendőrség megtagadta a nyomozást. A mesterséges intelligencia szerint a rendőrégi elutasítás tucatnyi szempontból megalapozatlan.
Biró Ferenc felesége a főügyészség szerint magáncélokra használhatta a hatóság vagyonából bérelt autót.
Az Integritás Hatóság elnöke rövid nyilatkozatot adott ki a Központi Nyomozó Főügyészség eljárásával kapcsolatban.
Az ellenzéki párt szerint a kormányfőnek bíróság előtt kell felelnie orosz kémbankügyben játszott szerepéért.
A Jobbik volt elnöke állítólag 80 millió forintot próbált kivenni a párt kasszájából.
Hiába kaphat súlyos büntetést Varga Judit korábbi helyettese, ennek ellenére kényszerintézkedés nélkül várhatja ügyének további alakulását.
Korrupciós botrányoktól hangos a világ. Nagyhatalmú politikusokat, neves köztisztviselőket sodor el a politikai áradat. Vagy éppen ellenkezőleg, rendíthetetlenül állják a vihart, mintha mi sem történt volna.