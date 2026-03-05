Nem indul nyomozás a Puzsér-féle karácsonyi házibuli utáni rendőrségi razzia miatt

Bár bűncselekmény gyanúja nem merült fel a házibulival összefüggésben, az ügyészség szerint mindez nem jelenti azt, hogy a rendőrségi razzia vagy az elrendelése törvénysértő lett volna.