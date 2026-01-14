Daru zuhant egy vonatra Thaiföldön, legkevesebb 22 ember vesztette életét

vizsgálat;Thaiföld;vonatbaleset;

2026-01-14 06:41:00 CET

Csaknem nyolcvanan megsebesültek, nyolcan súlyos sérüléseket szenvedtek.

Huszonkét ember meghalt és 79-en megsebesültek, amikor egy hatalmas építőipari daru zuhant egy vonatra Thaiföldön, a Bangkoktól északra található Nakhon Ratchasima tartományában. Nyolcan súlyos sérüléseket szenvedtek – írja a helyi rendőrség közlése alapján a BBC.

A baleset helyi idő szerint 9 óra körül történt, a vonatban rekedt utasok kimenekítésére mentőcsapatokat vezényeltek a helyszínre. A darut egy gyorsvasút-vonal építése során használták. A Bangkokból indult vonatnak a thaiföldi állami vasúttársaság szerint összesen 195 utasa lehetett.

A helyszínen egy autó is kigyulladt, a járműben utazó hét ember életét vesztette. Phiphat Ratchakitprakarn thaiföldi miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter alapos és átfogó vizsgálatot rendelt el a baleset okainak felderítése érdekében.