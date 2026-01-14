Idea: Tíz százalékos a Tisza Párt előnye a Fideszhez képest a biztos pártválasztók körében

Fidesz;pártpreferenciák;pártpreferencia;Idea Intézet;Tisza Párt;

2026-01-14 09:51:00 CET

A kutatás szerint egy év eleji parlamenti választáson a DK elérte volna a frakcióalapításhoz szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt, a Mi Hazánk viszont éppen elmaradt volna ettől a szinttől.

2026 legelején a Tisza Párt a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudó felnőttek körében pedig 10 százalékpontos előnyben volt a Fidesz-KDNP-vel szemben – derül ki az Idea Intézet legfrissebb, 2025. december 31. és 2026. január 6-a között készült kutatásából.

A felmérés szerint január elején összességében a felnőtt népesség 35 százaléka szavazott volna Tisza Pártra, miközben 27 százalék volt a Fidesz-KDNP támogatottsága. A teljes népesség körében a DK és a Mi Hazánk szavazóinak aránya egyaránt 4 százalékos szintet ért el.

A biztos szavazó, pártot választani tudók válaszai alapján az mondható, hogy

egy év eleji parlamenti választáson a Tisza Párt a listás szavazatok 48 százalékát, a Fidesz-KDNP pedig 38 százalékát szerezte volna meg. A DK-szavazók aránya elérte volna a frakcióalapításhoz szükséges 5 százalékos küszöbértéket, a Mi Hazánk viszont, ha minimális mértékben is, de elmaradt volna ettől (4 százalék).

Az IDEA Intézet eredményei azt mutatják, hogy az elmúlt egy évben összességében csak kisebb változások történtek a hazai pártok erőviszonyaiban. A Tisza előnye a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók körében is hibahatáron belüli mértékben növekedett, míg a Mi Hazánk támogatottsága hasonló mértékben csökkent, viszont ezzel a párt támogatottsága a parlamentbe jutási küszöbérték alá esett.

A Publicus Intézet decemberi, Népszava megbízásából készült kutatásából az derült ki, hogy a teljes népességben a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, míg a biztos szavazó pártválasztók között 48-40 az állás Magyar Péter pártja javára. Az adatsor alapján néhány hónappal a választások előtt hibahatáron belül mozog a két nagy párt népszerűsége. A Publicus novemberi méréséhez képest mindhárom választói csoportban egy-egy százalékot erősödött a Fidesz, de a biztos szavazók között mindketten javítani tudtak; itt a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett. Frakciót alakíthatna a Mi Hazánk, és a DK is; őket a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka támogatja. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékkal szorulna ki az Országgyűlésből.