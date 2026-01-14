Két vármegyében továbbra is ónos esőre figyelmeztetnek, néhol viszont már 10 fok fölé melegedhet a levegő

időjárás;előrejelzés;ónos eső;figyelmeztetés;

2026-01-14 08:46:00 CET

Délnyugaton akár 12 fokot is mérhetünk.

Az ország zömén szerdán tartósan borult, párás, ködös idő valószínű, és bárhol előfordulhat ónos szitálás, illetve hószállingózás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Szerda este egy újabb gyenge melegfronti hullám miatt az északkeleti tájakon gyenge ónos eső, kisebb havazás kialakulhat, de jelentős csapadék ott sem lesz.

A hajnali órákban foltokban képződött köd napközben csak lassan ritkul, és az esti óráktól főként az ország déli felén már nagyobb területen lehet köd kialakulására számítani. A ködös, rétegfelhős területeken ónos szitálás és zúzmara-lerakódás is lehet.

A csúcshőmérséklet többnyire -5 és +2 fok között alakul a borult tájakon, de délnyugaton akár 12 fok is lehet.