MI, a hazaáruló

rendőrség;levél;nyugdíjasok;nyomozás;ügyfélkapu;kormánypropaganda;

2026-01-15 06:00:00 CET

Még az elfogult fideszesek is pontosan látják, hogy a Fónagy János államtitkár által a nyugdíjasok ügyfélkapujára küldött decemberi levél nem állami-közigazgatási közlemény, hanem a kormánypártok kampányüzenete. Hisz ők is tudják, hogy a levél ezerszer cáfolt, ordas hazugságokra épül, jelesül arra, hogy a Tisza Párt, ha kormányra kerül – Brüsszel elvárására - a nyugdíjak megadóztatásával akar pénzhez jutni az ukránok támogatása érdekében. Aligha kérdéses, hogy Fónagy levele nem szolgálja az állampolgárok tisztánlátását, és nem segíti őket a józan ítéletalkotásban.

A rendőrség nem így vélekedett, s amikor egy pécsi ügyvéd hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett a levél miatt, érdemi munka nélkül megtagadták a nyomozást. Azt írták, nem történt bűncselekmény, mert a levél nem okoz senkinek se előnyt, se hátrányt. Pedig az államtitkár üzenetének célja nyilvánvalóan az, hogy kormánya maradjon hatalmon, és az, hogy az ellenzék ne nyerhessen április 12-én. E kettő nem volna előny, illetve hátrány? Az ehhez használt eszköz, a választópolgárok szándékos (üzletszerű és folytatólagos) félrevezetése talán nem jogsértő magatartás? És mindez nem volna társadalmilag veszélyes?

Elnézést a népi szóhasználatért, de erre szokták mondani, hogy a hülye is látja… Mármint azt, hogy bűncselekmény történt. De akkor hogy lehet, hogy a rendőrség nem látja? És nemcsak a hülye látja, hanem immár a Mesterséges Intelligencia is. A feljelentő ugyanis betáplálta az MI rendszerébe a rendőrség elutasító válaszát, amit aztán a gép tucatnyi okból megalapozatlannak és szakszerűtlennek minősített. Tette mindezt az idevágó törvények csontszáraz meghivatkozásával.

Az eset valószínűleg történelmet ír, és mostantól megszokottá válik, hogy a nyomozóhatóságok által elutasított feljelentők az MI-hez fordulnak jogi tanácsért. A Fidesz persze tehet megelőző lépéseket, s a párt politikusai kórusban mantrázhatják, hogy az MI egy globalista termék, Brüsszelből irányítják, külföldi érdekeket képvisel, így hazaáruló és veszélyezteti szuverenitásunkat. Ezt sokan el is hiszik majd, de hát őket egy földrengés se rázná már meg és fel.

Az elmúlt másfél évtizedben megtapasztaltuk, hogy a kormányhoz közeli személyek ellen beadott bűntetőfeljelentések 99,9 százaléka semmilyen eredménnyel nem jár. Az ilyen ügyek többsége azonban gazdasági jellegű, s azok felderítése valóban nehéz feladat. Akkor lenne sikeresebb a bizonyítékgyűjtés, ha a nyomozók kapnának engedélyt a vélhető elkövetők lehallgatására, ám - a kiszivárgott információk alapján – ez csak akkor gyakorlat, ha a hatalom meg akar szabadulni egy terhessé vált szolgájától. Így viszont ezek a büntetőeljárások nem lesznek vádképesek. Az azonban, hogy egy olyan egyszerű ügy, mint a Fónagy-levél célzatának felderítése, ennyire „taccsra ment”, megmagyarázhatatlan.

Hasonlóan pofonegyszerű ügynek tűnt az is, amikor a Hatvanpusztán riportot készítő parlamenti képviselő, Hadházy Ákos autójába egy ott szolgáló biztonsági őr a járművével belehajtott. A balesetet az ország egyik legtekintélyesebb közlekedési szakembere vizsgálta ki, s ő a balesetről készített filmfelvétel, valamint a keréknyomok alapján megállapította, hogy az őr szándékosan és többször is belehajtott Hadházy autójába. Ennek ellenére a rendőrség gondatlanságból elkövetett – vagyis véletlen - karambolért büntette meg a baleset Orbán-családhoz köthető okozóját. Az említett szakvéleményt a végzés megfogalmazói még csak nem is cáfolták, és az se zavarta az eljárásban résztvevő rendőröket, hogy az interneten bárki láthatja a baleset felvételét, amiből (a hülye számára is) egyértelmű a szándékosság.

Újságírói tapasztalat, hogy a rendőrök ösztönös és esküdt ellenségei a bűnnek, s ha kapnak egy ügyet, akkor lerázhatatlan bulldogként harapnák rá az elkövetőkre. Ha még se ezt teszik, akkor annak – arra kell gondolnunk, hogy rajtuk kívül álló - oka van. Például az, hogy hogy a bűnüldözést bizonyos esetekben a politika irányítja.

Önök most mondhatják: mi ebben az eredeti, hisz ezt a hülye is látja! Igaz, de most már az MI is segít, hogy még egzaktabb módon és közösen lássuk ezt.