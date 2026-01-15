Fordulhat a szél Nagy Britanniában, Kemi Badenoch tory vezető beérte a munkáspárti kormányfőt

London;népszerűség;Brit Munkáspárt;közvélemény-kutatás;toryk;Egyesült Királyság;Nigel Farage;Sir Keir Starmer;Kemi Badenoch;

2026-01-15 13:23:00 CET

Kemi Badenoch csillaga emelkedőben van a Reform UK-t irányító éllovas, Nigel Farage-zsal szemben is.

Meglepetést okozott a héten a YouGov legfrissebb közvélemény kutatása, melyből az derül ki, hogy Sir Keir Starmer kormányfő és Kemi Badenoch, az ellenzék vezére fej-fej mellett állnak, amikor a megkérdezettek arra válaszoltak, ki lenne képes jobban irányítani a szigetországot. Egyformán 28-28 százalékot adtak nekik. A rangos közvélemény-kutató intézet a nyáron még 10 százalékos többséget mutatott ki Sir Keir-nél a Badenochhal való összehasonlításban. A nigériai gyökerekkel rendelkező 46 éves politikus 2024 novemberében az üvegplafont áttörve nyerte el a Konzervatívok vezetőjének pozícióját, a példátlanul súlyos vereség után lemondott Rishi Sunakot követve a bársonyszékben. A háromgyermekes, jól képzett, a technológia és a banki világból érkezett Badenoch az első fekete asszony egy brit politikai párt élén. A vezetőválasztáson aratott sikerét leggyakrabban azzal magyarázzák, hogy a nem sokkal korábban Birminghamben megrendezett pártkongresszuson ellenfele, a nyílt ambíciókkal fellépő Robert Jenrick azt találta mondani, hogy a második legnagyobb brit város egyik kerületében járva fehér arcot nem látott a sajátján kívül.

A toryk számára fontos fejlemény, hogy bár a Reform UK változatlanul 29 százalékkal az első számú pártfavorit, a felmérések összesített eredménye szerint a 18 százalékon álló pártja megelőzi az egy év alatt 16 százalékos támogatást veszítő Munkáspártot.

Badenoch maga tíz százalékponttal nagyobb bizalmat kapott a megkérdezettektől a kormányfői pozícióra, mint a populista Reform párt vezetője, Nigel Farage, akit ebben a kategóriában még Sir Keir Starmer miniszterelnök is megelőzött.

Egy ideig úgy látszott, még az is benne lehet a pakliban, hogy a már több euroszkeptikus pártot vezetett és eltemetett Farage "megeszi reggelire" Badenochot és egyesülésre kényszeríti a két pártot. Maguk a toryk is megosztottak voltak Badenoch politikai stratégiáját, csapatát, valamint a párt súlyos pénzügyi problémáit illetően. Ezen felül a média kifejezett ellenszenvvel kezelte a sajtóval szembeni ellenségességét és gyakorta arrogánsnak tetsző fellépését. Különösen sok bírálatot kapott az ellenzéknek kiváló fórumot biztosító miniszterelnöki interpellációkon mutatott visszafogottsága miatt.

Bár felmerült, hogy Badenoch nem lesz képes hivatalban maradni a legkésőbb 2029 nyarán esedékes parlamenti választásig, a toryk lojalitás közismert hiánya ellenére senki nem állt ki ellene, igaz, a szabályok ezt amúgy is csak egy év elteltével teszik lehetővé. Már az éves programadó pártkongresszuson is magabiztos teljesítménnyel rukkolt ki, ahogy a The Guardian napilap is észrevette, "javított az aktivisták morálján, megnyugtatta a képviselők idegeit és saját önbizalma is javult, ami a kormányfői kérdezz-felelekben is hétről hétre feltűnőbb". Egyre élesebben támadja a kormány meghatározó személyiségeit, persze elsősorban magát Sir Keirt és Rachel Reeves pénzügyminisztert. Utóbbival szemben akkor sem mutatott empátiát, amikor az alsóházban láthatóan rossz idegállapotban könnyekre fakadt. Kíméletlenül kidomborította Peter Mandelson volt washingtoni nagykövet kinevezésének abszurditását, miután az belekeveredett a kiskorúakkal szemben szexuális bűncselekményekért elítélt amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein okozta botrányba. Ugyanígy az adásvételi szerződésénél szabálytalanságot elkövetett, majd lemondott korábbi lakásépítési miniszter és miniszterelnök-helyettes Angela Rayner is megkapta a magáét a harcias asszonytól.

A növekvő népszerűségű Kemi Badenoch mégsem ülhet a babérjain, mert nem állt le a Konzervatívoktól a Reform UK-ba tartó egyirányú forgalom. Októberben, egy szervezett akció keretében húsz önkormányzati képviselő állt át, majd az elmúlt hetekben egy jól ismert képviselő, a Brexit kampány egyik élharcosa, Danny Kruger dezertált. A legnagyobb feltűnést Nadhim Zahawi távozása keltette. Nem volt már honatya, de emlékezetesen két hónapig szolgált pénzügyminiszterként Boris Johnson kormányában, így az ő elcsábítása számít a legnagyobb bravúrnak. A toryk erkölcsi veszteségét enyhíti, hogy 2023 elején Rishi Sunak elzavarta pártelnöki pozíciójából Zahawit, mert adócsalásba bonyolódott. A politikus mégis egyre hangosabban követelt magának felsőházi tagságot, amit pártja nem teljesített, ezért helyezte át bizalmát a szerinte "ragyogó forradalmat megvalósító" Nigel Farage-ba.