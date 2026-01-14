Habsburg Károly szerint Orbán Viktor EP-pártcsaládjának tagjai kétszeresen is hazaárulók

Európai Unió;Oroszország;Kína;Egyesült Államok;Patrióták Európáért;Habsburg Károly;

2026-01-14 18:15:00 CET

Az utolsó magyar király unokája szerint a „Patrióták” egész biztosan nem hazafiak, és nem is Európáért vannak, egyesek közülük inkább Moszkva ötödik hadoszlopaként viselkednek.

65. születésnapja alkalmából beszédet mondott Európa jövőjéről Habsburg Károly, az utolsó magyar király, IV. Károly unokája. Finoman szólva nem volt kíméletes Orbán Viktor európai parlamenti pártcsaládjával, a Patriótákkal - derül ki a Die Presse cikkéből.

A Habsburg-Lotharingiai-ház feje a bécsi Fuchs-villában tartott beszédében nagyobb felelősségvállalásra szólította fel Európát, szólt az Európa-ellenes erők amerikai támogatásáról és arról is, hogy a Patrióták Európáért-frakció „nem hazafiakból, hanem olykor brutális nacionalistákból áll”, akik biztosan nem Európáért vannak. „E pártok koncepciója az európai integráció de facto megfordításán alapul, azt a kormányok közötti puszta együttműködésre redukálva, közös intézmények nélkül” - fogalmazott Habsburg Károly.

IV. Károly unokája úgy folytatta, a „Patrióták” tagpártjai közül sok kapcsolódik valamilyen módon Vlagyimir Putyinhoz.

„Ők Moszkva új ötödik hadoszlopa (...) és ezzel kettős hazaárulást követnek el: saját országuk és Európa ellen”

- jelentette ki. Habsburg Károly szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja évek óta a legnagyobb fenyegetést jelenti Európára nézve, ugyanis egyrészt egy állam és egy nép elpusztítására, másrészt ezzel egyidejűleg Európa megosztására törekszik a könnyebb ellenőrzés érdekében. Ezért támogatja Vlagyimir Putyin nemzetközi bíróság elé állítását, továbbá rezsimváltást követelt, és azt, hogy Oroszország fizessen jóvátételt Ukrajnának az okozott károkért.

Mindemellett Habsburg Károly bírálta az Európai Uniót is, kritizálta például az egyre növekvő bürokráciát, amely gyengíti Európát.

„Ugyanazok a politikusok, akik egykor vehemenciával erőltették át a Zöld Megállapodást (Green Deal) és az ellátásilánc-törvényt, most visszakoznak, mert a valóság utolérte őket - nyilvánvaló, hogy személyzeti problémával küzdünk a politikában”

- vélekedett. Szemléltetésképpen elmondta, hogy előbb elfogadnak az EU-ban egy rendelkezést, amelynek nincs alternatívája, majd még azelőtt módosítgatniuk kell, hogy az egyáltalán hatályba lépett volna.

IV. Károly unokája kitért az amerikai fenyegetésre is, így arra, hogy tudomása szerint az Egyesült Államoknak létezik egy stratégiája, amely meg akarja buktatni az Európai Uniót, több országot - köztük Ausztriát is - kiléptetve onnan. Ekkor kitért arra, hogy az európai egyesülés modern eszméje valójában egy osztrák eszme, Bécsben dolgozta ki Richard Coudenhove-Kalergi, s publikálta 1922-ben, majd pontosan 100 éve, 1926-ban tartották meg Bécsben az első nagy páneurópai kongresszust. Ezt követően napjaink bajaira kitérve felsorolta a még mindig tartó orosz-ukrán háborút, az amerikai fenyegetést Grönlandra, a venezuelai és iráni eseményeket, továbbá Kína agresszív külpolitikáját és gazdasági függőségre irányuló törekvéseit, amelyekkel kapcsolatban egy bibliai idézettel azt üzente, „ne féljetek”, mondván, az Európa előtt álló kihívások elől nem szabad elmenekülni, hanem szembe kell nézni velük.