Több mint ötezren jelentkeztek, a kerületek harmadában már beteltek a szavazatszámláló bizottságok

Budapest;fővárosi önkormányzat;szavazatszámláló bizottság;szavazatszámlálók;

2026-01-15 05:55:00 CET

A korábbi országgyűlési választásokhoz képest sokkal nagyobb lelkesedéssel készül Budapest a voksolásra.

Kedd estig összesen 5292 budapesti jelentkezett a fővárosi önkormányzat szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampányára – tudta meg a Népszava. A főváros korábban úgy számolt, hogy nagyságrendileg több mint hatezer választott szavazatszámlálóra lesz szükség Budapesten az április 12-i választáson.

A főváros által szervezett programhoz 18 kerület csatlakozott, a résztvevők közül hét már jelezte, hogy elérték a szükséges létszámot, így nem fogadnak új jelentkezéseket. Így betelt a létszám a IV., VI., a XIV. , a XVI., a XIX., a XX. és a XXII. kerületben. A csúcstartó azonban nem ezek közül kerül ki.

A III. kerületben ugyanis 631 fő jelezte eddig, hogy szívesen segítené a szavazatszámláló bizottság munkáját,

míg a XI. kerületben 577 jelentkező akadt.

A helyeket már fel is töltő Zugló 466 főt tartalmazó listájával csak a harmadik helyet csípte meg.

Az élenjárók természetesen a legnépesebb kerületek közé tartoznak. Egy kisebb lakosságszámú kerületben nincs is szükség ennyi segítőre, Terézvárosban például már 100 fővel fel tudták tölteni a bizottságokat.

A kampány egyébként olyanokat is megmozgatott, akik különutas kerületekben élnek, ezekben az önkormányzatok maguk keresik a bizottsági tagokat a területükön lévő szavazókörökbe.

A XIII, kerületben például 53 „nem várt” jelentkező akadt, sőt a Fidesz-várakban, az I.. az V. és a XVII. kerületben is ajánlkoztak több tucatnyian

– derült ki a Népszava kérdésére megküldött fővárosi önkormányzati adatokból. A legpasszívabbnak a soroksáriak tűnnek, ahol mindössze hárman ajánlották fel szolgálataikat. Igaz, a XXIII. kerület eredetileg is önállóan toboroz.

A legtöbb kerület viszont a főváros által szervezett kampány arculati anyagaira és jelentkezési felületére építette saját toborzását. A fővároshoz beérkezett jelentkezéseket továbbküldték a kerületeknek, a jelentkezőkkel már ők vették fel a kapcsolatot. A fővároshoz érkezett visszajelzések alapján a kerületi választási irodák nagyon szívesen vesznek részt a programban és örömmel fogadják a segítséget, a szavazatszámláló bizottságok feltöltése ugyanis korábban mindenhol, minden választás előtt nehézségeket okozott.

A főváros és a kerületek mellett a Nemzeti Választási Iroda (NVI) is részvételre buzdított. A választások tisztaságára és gördülékeny lebonyolításra vonatkozó érvek mellett vélhetőleg hangsúlyos szerephez jutott az is, hogy a választott szavazatszámláló bizottsági tagok bruttó 80 ezer forintos díjazásban részesülnek és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés alól. Ezt egyébként törvény írja elő, így bárhol is jelentkezik valaki szavazatszámlálónak, ugyanezen juttatások illetik meg. A normatívát a legutóbbi voksolás óta megemelték, 2022-ben még 50 ezer forint volt. A korábbi választásokon nagyon sok helyen ki kellett egészítenie a normatívát a kerületi önkormányzatnak ahhoz, hogy elegendő számú szavazatszámlálót találjon. Az állami normatíva fedezetét az NVI biztosítja, amivel azután az önkormányzatnak el kell számolnia.

Hivatalos szavazatszámláló csak helyi – bejelentett lakcímmel bíró - lakos lehet, akinek esküt kell tennie és részt kell vennie egy felkészítő tanfolyamon is. A pártok által delegáltak lakcímtől függetlenül jelölhetők a bizottságokba. (Az ő díjazásuk a küldő párttól függ.) Minden szavazókörben legalább 3 választott szavazatszámlálónak kell lennie (őket biztosítják az önkormányzatok), míg a listát állító jelölő szervezetek (pártok) 2-2 tagot küldhetnek. Ha nincsenek pártküldöttek, akkor a képviselő-testület által megválasztott tagok közül hívnak be további tagokat a bizottságba, hogy meglegyen a minimum 5 fő. Az átjelentkezőket fogadó szavazókörökben – a hosszú sorok elkerülése érdekében alszavazóköröket kell létrehozni.

A legutóbbi országgyűlési választáson Budapesten összesen 1415 szavazókör működött. A választási törvény azonban jelentősen átíródott azóta: Budapesten 18 helyett 16 választókerület lesz, amelyek határai is egészen máshová kerültek, így új szavazókörök alakulnak.