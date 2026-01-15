Megkezdte a venezuelai olaj értékesítését az Egyesült Államok

Venezuela;Egyesült Államok;olaj;Donald Trump;

2026-01-15 08:40:00 CET

A nagy amerikai olajvállalatok vezetői azonban egyelőre azt sem tudják felbecsülni, hogyan térülhet meg a befektetésük.

Az Egyesült Államok végrehajtotta az első venezuelai olajeladást, melynek értéke 500 millió dollár – írja egy kormányzati tisztviselő közlése alapján a CNN. A következő napokban és hetekben további olajeladások várhatók.

Washington a hónap elején Nicolás Maduro elnök eltávolításával végrehajtott hatalomváltást követően az ország olajiparának ellenőrzésére törekszik, és Donald Trump a múlt héten arra szólította fel a nagy amerikai olajvállalatok vezetőit, hogy legalább 100 milliárd dollár értékben ruházzanak be Venezuela olajiparának újjáépítésébe.

Az energetikai vezetők azonban szkepticizmussal fogadták a terveket. – Ez befektetésre alkalmatlan – állapította meg az Exxon Mobil vezérigazgatója, Darren Woods egy múlt pénteki, Fehér Házban tartott találkozón, hozzátéve, a jogi és kereskedelmi keretekben jelentős változásokra lenne szükség, hogy egyáltalán felbecsülhessék, milyen megtérülésre számíthatnának. De mások is utaltak arra, hogy vonakodnak üzleti tevékenységet folytatni a nehéz helyzetben lévő latin-amerikai országban. A pénteki találkozó végül anélkül ért véget, hogy a vállalatok részéről bármilyen jelentős kötelezettségvállalást fogalmaztak volna meg.

Az első olajeladás részletei még nem ismertek, de Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője közölte, Donald Trump csapata egyeztetéseket folytat azokkal az olajtársaságokkal, amelyek készek beruházásokat végrehajtani Venezuela olajiparának a helyreállítása érdekében.