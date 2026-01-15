Jöhetnek a kínos kérdések a Fideszről és a Szőlő utcáról, az Orbán-kormány nemzeti petíciót indít – Kormányinfó percről percre

A Fidesz szombati kongresszusának a napján kiderült, hogy Orbán Viktor pártjának a kampánystábja elfelejtette lefoglalni az új választási szlogennek megfelelő honlapot, aztán elkezdtek szivárogni a hírek arról, hogy kormányzati szinten már 13 éve tudtak arról, Juhász Péter Pál igazgató kiskorúak ellen követ el szexuális visszaélések a Budapesti Javítóintézetben.Hatalmas hibát követett el a Fidesz, úgy tűnik, a Tiszának súg valaki Orbán Viktor pártjából„Biztosan kijelenthető, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudták, hogy Juhász Péter Pál szexuális bűncselekményeket követhet el kiskorúak ellen”