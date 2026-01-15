Fidesz;Gulyás Gergely;kormányinfó;Vitályos Eszter;

Jöhetnek a kínos kérdések a Fideszről és a Szőlő utcáról, az Orbán-kormány nemzeti petíciót indít – Kormányinfó percről percre

Két napon át utalják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi negyedét. Minden egy helyen.

A Fidesz szombati kongresszusának a napján kiderült, hogy Orbán Viktor pártjának a kampánystábja elfelejtette lefoglalni az új választási szlogennek megfelelő honlapot, aztán elkezdtek szivárogni a hírek arról, hogy kormányzati szinten már 13 éve tudtak arról, Juhász Péter Pál igazgató kiskorúak ellen követ el szexuális visszaélések a Budapesti Javítóintézetben.

Lázár János mindig többet engedhet meg magának fideszes párttársainál – mondta Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője. Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter szerint irreleváns, hogy Lázár esetleg nem venné fel a fizetését.