Jöhetnek a kínos kérdések a Fideszről és a Szőlő utcáról, az Orbán-kormány nemzeti petíciót indít – Kormányinfó percről percre

2026-01-15 10:15:00 CET

Két napon át utalják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi negyedét. Minden egy helyen.

A Fidesz szombati kongresszusának a napján kiderült, hogy Orbán Viktor pártjának a kampánystábja elfelejtette lefoglalni az új választási szlogennek megfelelő honlapot, aztán elkezdtek szivárogni a hírek arról, hogy kormányzati szinten már 13 éve tudtak arról, Juhász Péter Pál igazgató kiskorúak ellen követ el szexuális visszaélések a Budapesti Javítóintézetben.