Gulyás Gergely szerint valótlan állítás, hogy az Orbán-kormány egykori humántárcájának tudomása lett volna Juhász Péter Pál szexuális visszaéléseiről

Arról, hogy a HVG és a Népszava is megírta, kormányzati szinten tudtak Juhász Péter Pál gyanús kapcsolatáról több kiskorúval, azt mondta, valótlan állítás, hogy az Emminek ilyenről tudomása lett volna. Volt egy ilyen bejelentés 2013-ban, a rendőrség kivizsgálta, nem találta megalapozottnak - közölte.Úgy tűnik, az Orbán-kormány már Juhász Péter Pál letartóztatása előtt 12 évvel tudott arról, hogy a Szőlő utcai igazgató gyanús kapcsolatot tart fenn kiskorúakkal„Biztosan kijelenthető, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudták, hogy Juhász Péter Pál szexuális bűncselekményeket követhet el kiskorúak ellen”