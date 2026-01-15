Gulyás Gergely szerint valótlan állítás, hogy az Orbán-kormány egykori humántárcájának tudomása lett volna Juhász Péter Pál szexuális visszaéléseiről

kormányinfó;

2026-01-15 10:41:00 CET

Arról, hogy a HVG és a Népszava is megírta, kormányzati szinten tudtak Juhász Péter Pál gyanús kapcsolatáról több kiskorúval, azt mondta, valótlan állítás, hogy az Emminek ilyenről tudomása lett volna. Volt egy ilyen bejelentés 2013-ban, a rendőrség kivizsgálta, nem találta megalapozottnak - közölte.