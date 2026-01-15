Gulyás Gergely: Domainnévügy nem létezik

kormányinfó;

2026-01-15 11:33:00 CET

Arról, hogy adhatta át a feladatait Lázár János, azt mondta, a világon mindenhol, ahol ilyen típusú kormányok vannak, a miniszterek részt vesznek választási kampányokban, Németországban, Szlovákiában és Csehországban is. Szerdán a kormányülésen is ott volt Lázár, ezután is ott lesz.

Arra a kérdésre, hogy Lázár János bevonása a kampányba azt jelzi-e, hogy megrendült a bizalom a Fidesz kampányigazgatójában, Orbán Balázsban domainnévügy miatt, Gulyás Gergely úgy válaszolt, a domainnévügy az ellenzéki sajtó és a Tisza Párt közös terméke, valójában nem létezik.