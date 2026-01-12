Levédetné a Fidesz kampányszlogenjét a Tisza Párt

Fidesz;védjegy;szlogen;Magyar Péter;Tisza Párt;

Ha a Fidesz azt tervezte, hogy különböző termékeket gyárt a saját szlogenjével, akkor mostantól minden ilyen eladott bögre, sapka és póló a Tisza Párt kampányát fogja támogatni.

Védjegyoltalom iránti kérelmet adott be a Tisza Párt a Fidesz kampányszlogenjére.

Az ügy előzményeiről korábban mi is hírt adtunk, a Fidesz kampánystábjában valakinek nem jutott eszébe regisztrálni egy honlapot Orbán Viktor pártjának új szlogenjével, a Biztos választással. Emiatt a Tisza Párt lépett és villámgyorsan lefoglalta a biztosvalasztas.hu nevű domaint, amelyen ironizáló, kormánykritikus tartalmakat helyezett el.

Magyar Péter a lépést azzal indokolta, hogy miután az egész ország a Fidesz kampányának beégésén nevet, úgy döntöttünk, hogy ha már lúd, legyen kövér.

Álláspontja szerint ha a Fidesz azt tervezte, hogy különböző termékeket gyárt a saját szlogenjével, akkor mostantól minden ilyen eladott bögre, sapka és póló a Tisza Párt kampányát fogja támogatni. „Vajon mikor választ Orbán Balázs helyett új kampányfőnököt a Fidesz? És valami újabb gagyi szlogent?” - zárta posztját az ellenzéki politikus.