„Ilyet nem szoktak elfelejteni” – Több budapesti nagykövet is felháborodott Szijjártó Péter fenyegetőzésén

EU-elnökség;Szijjártó Péter;diplomácia;Ciprus;nagykövetek;fenyegetőzés;Külgazdasági és Külügyminisztérium;

2026-01-16 19:03:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter a ciprusi EU-elnökség megnyitóját használta fel arra, hogy az EU-tagországok diplomatáit gyakorlatilag előre megvádolja a 2026. április 12-i parlamenti választásba való beavatkozással.

„Ilyet nem szoktak elfelejteni” – reagált a hvg-nek több diplomáciai forrása arra, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter hogyan beszélt pénteken egy eseményen, amelyet eredetileg a ciprusi EU-elnökség megnyitója alkalmából tartottak. Ezt támasztja alá a tárcavezető egyik posztjában közzétett fotó is, amelyen a ciprusi zászló mellett látható a magyar. A rendezvényen, ahogy arról a Népszava is beszámolt, Szijjártó Péter megfenyegette az EU-tagországok Budapestre akkreditált nagyköveteit azzal, hogy nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz Budapesten a munkájuk elvégzése során, ha véleményt nyilvánítanak a 2026. április 12-i parlamenti választásról.

Az MTI-ben közzétett közlemény szerint az Orbán-kormány nem fog elfogadni az európai uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmifajta „bírálatot, kommentárt, okoskodást”, az biztos, hogy az államigazgatás egyetlen vezetőivel sem fognak tudni találkozni és osztályvezető-helyettesi szint fölé nem fognak jutni – fenyegetőzött konkrétan is Szijjártó Péter, hozzáfűzve, elvárják a tiszteletet, elvárják szuverenitásunk tiszteletben tartását. A hvg cikke szerint ezzel a fideszes tárcavezető nemcsak hogy felrúgta a diplomáciai szabályokat, de úgy tűnik, igazat se mondott a körülményekről, ugyanis a jelek szerint nem Szijjártó Péter hívta össze az uniós nagyköveteket, mint ahogy azt a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-közleményben sugallja,az eseményen valójában a tárcavezető csak vendég volt.

A hvg-nek többen is megerősítették, hogy Szijjártó Péter valóban az idézett kijelentéseket tette a diplomaták előtt, akik közül sokan meglepődve fogadták az egészet, és nem értették, kire és mire célozhatott. A külgazdasági és külügyminiszter. posztja és viselkedése visszatetszést keltett egyesekben, és a lap egyik forrása arra hívta fel a figyelmet, hogy diplomáciai körökben ilyet nem szoktak elfelejteni.