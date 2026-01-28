Elmélyítenék kapcsolataikat az Egyesült Államokkal kiéleződött feszültségek közepette.
Az EU-Mercosur megállapodást huszonöt év tárgyalás után írták alá múlt héten.
Huszonöt évnyi tárgyalássorozat ért véget.
A japán piac cserébe szélesebbre tárja kapuit az amerikai termékek előtt.
Negyedszázadig tárgyaltak a megállapodásról, de a jóváhagyása sem lesz egyszerű, miután gazdák és környezetvédők is mozgósítanak ellene.
A kétoldalú kereskedelem egy évtizeden belül várhatóan akár 30 százalékkal, az EU éves exportja akár 4,5 milliárd euróval is növekedhet az Európai Bizottság szerint.
Bár a holland választók jogilag nem kötelező érvényű referendumon elutasították az Európai Unió és Hollandia közötti szabadkereskedeskedelmi megállapodást, a holland kormány hamarosan ratifikálhatja azt.
Belgium nem írhatja alá az Európai Unió–Kanada szabadkereskedelmi megállapodást (CETA), mert a vallon tartományi parlament kitart elutasító álláspontja mellett.
Még ebben a hónapban aláírhatják az Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodást. A kormányzat támogatja a szerződést, de egyre többen és hangosabban bírálják itthon és külföldön is. Az egyezmény vitatott kérdései közé tartozik a génmódosított szervezetek terjedésének veszélye, a befektetők és államok közötti vitarendezési eljárás, illetve az egyezmény ideiglenes hatályba léptetése.
A népszavazás közjogi következményeiről és a Kanadával kötendő szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalt a Fidesz-frakció - mondta Kósa Lajos a miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón.
Nagy-Britannia széleskörű szabadkereskedelmi megállapodást kíván kötni Törökországgal - jelentette be Boris Johnson brit külügyminiszter első hivatalos törökországi látogatása során kedden Ankarában, Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Megroggyanhat az európai és a magyar agrárium - állítják a kanadai-uniós szabadkereskedelmi megállapodás ellenzői. Az utolsó esély, hogy az öreg földrész a térképen maradjon, a nemzetközi szerződés és a versenyképesség javítása - állítják szerződés támogatói. Tegnap a megállapodást ellenző zöld szervezetek tüntettek a fővárosban a Kossuth téren.
A keleti partnerségi szerződés politikai részének aláírása, azaz 2014 márciusa óta reménykedik Ukrajna az Európai uniós vízummentesség elnyerésében. De egyelőre úgy tűnik, még várnia kell, bár tavaly az egyezmény gazdasági részét, a szabadkereskedelmi megállapodást is véglegesítették, idén januártól hatályba is lépett.
Lapunk is többször beszámolt már az EU és az USA között kötendő szabadkereskedelmi megállapodás körüli politikai csatározásokról. A teljes nevén „transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség”nevű megállapodást a média általában csak TTIP-ként emlegeti.
A korábbi kijelentések és ambíciók ellenére fennáll a veszélye annak, hogy minden idők legjelentősebb gazdasági megállapodása, az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötendő szabadkereskedelmi és befektetési egyezmény meghiúsul - figyelmeztet a Financial Times brit gazdasági, politikai napilap pénteki számának adott interjúban Karel De Gucht, az Európai Bizottság kereskedelmi ügyekért felelős tagja.
Történelmi jelentőségű megállapodást hozott tető alá a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) - véli a szervezet. Kutatók szerint azonban csak részleges a siker, valódi áttörést majd az EU és az USA között készülő szabadkereskedelmi megállapodás hozhat. A nemrég megszületett egyezmény egyes becslések szerint akár 1000 milliárd dollárral is növelheti a világgazdaságot.