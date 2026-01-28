Viták kereszttüzében a szabadkereskedelem

Még ebben a hónapban aláírhatják az Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodást. A kormányzat támogatja a szerződést, de egyre többen és hangosabban bírálják itthon és külföldön is. Az egyezmény vitatott kérdései közé tartozik a génmódosított szervezetek terjedésének veszélye, a befektetők és államok közötti vitarendezési eljárás, illetve az egyezmény ideiglenes hatályba léptetése.