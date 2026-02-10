Oroszország elítélése nélkül ért véget az EU és a latin-amerikai országok csúcstalálkozója, és nem ez volt az egyetlen vitás pont

Az elfogadott dokumentumban végül „mélységes aggodalmukat fejezik ki az Ukrajna ellen folyó háború miatt” és megerősítik, hogy elkötelezettek az ENSZ Alapokmánya, a nemzeti szuverenitás, a politikai függetlenség és a területi integritás mellett.