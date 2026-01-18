„Szlovákia történetének legdrágább és legrosszabbkor készült fényképe” – Donald Trump fogadta Robert Ficót

energia;Robert Fico;megállapodás;Grönland;Donald Trump;

2026-01-18 14:54:00 CET

Aláírtak egy atomerőmű-bővítési megállapodást, a szlovák miniszterelnök pedig rájött, hogy ő nem egy brüsszeli papagáj.

Aláírta a szlovákiai atomerőmű-bővítési projektekről készült megállapodásokat az amerikai energiaügyi miniszterrel Robert Fico. A szlovák kormányfő ezután, helyi idő szerint szombat délután a floridai Mar-a-Lagóban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, de hogy miről egyeztetettek és miben állapodtak meg, arról maga Robert Fico sem árult el sokat.

Már csak azért is nehéz még találgatni is, mert találkozójukkal nagyjából egy időben emelte a tétet Donald Trump a Grönland megszerzéséért folytatott vitában, és az általa kilátásba helyezett büntetővámok EU-tagországként közvetve Szlovákiát is érinthetik. Fico később azt nyilatkozta a találkozóról, hogy a megbeszélésre Marco Rubio amerikai és Juraj Blanár szlovák külügyminiszter társaságában került sor Donald Trump floridai rezidenciáján, s a helyszín „informális és elég nyílt” egyeztetésekre adott lehetőséget.

A két vezető nemzetközi témákról egyeztetett hosszan, főképp Ukrajnáról. Az amerikaiakat érdekelte az álláspontunk, mert nem vagyunk brüsszeli papagájok – jelentette ki Robert Fico, elárulva, hogy az energiapolitika és a migrációs folyamatok is szóba kerültek a találkozón. –Teljesen egyetértettünk abban, hogy az Európai Unió krízisben van – jelentette ki Robert Fico, aki úgy látja, hogy a kétoldalú amerikai-szlovák kapcsolatok ezzel szemben teljesen harmonikusak, nincsenek konfliktusok. Grönlandról ugyanakkor egy szót sem ejtett.

Andrej Danko, a szélsőségesen nacionalista Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alelnöke a Paraméternek azt nyilatkozta, hogy Fico a koalíciós partnerek, köztük az SNS bevonása nélkül egyeztetett az Egyesült Államokkal a nukleáris együttműködésről. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) politikusa, Martin Dubéci, aki a Beneš-ügyet szégyenteljesen nevezte korábban, azt nyilatkozta, hogy szerinte a szlovák miniszterelnök és Donald Trump közös fotója „Szlovákia történetének legdrágább és legrosszabbkor készült fényképe”.