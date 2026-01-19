39-re nőtt a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halottainak a száma

Legkevesebb 39 ember meghalt és 24-en súlyosan megsérültek, miután baleset ért két nagysebességű vonatot a dél-spanyolországi Córdoba közelében.
Mint arról mi is beszámoltunk, az először kisikló vonat, az Iryo nevű vasúttársaság járata mintegy 300 emberrel este 6 óra 40 perckor indult Malagából Madrid felé, 7 óra 39 perc körül azonban a hátsó 6-8 kocsija eddig nem ismert okból elhagyta a sínpárt és rádőlt a Renfe nevű vasúttársaság Madridból Huelvába tartó járatának a kocsijaira, amelyek emiatt felborultak és 5-6 métert zuhantak a töltésről.
A The Guardian azt írja, a hatóságok legfrissebb közlése alapján 75 embert szállítottak kórházba, közülük 24-en súlyos sebesüléseket szenvedtek. A helyi tűzoltóparancsnok, Paco Carmona közölte, a Madridba tartó vonatot a baleset utáni órákban kiürítették, de a másik szerelvény kocsijai súlyosan megrongálódtak, és még mindig vannak bent rekedt utasok. – A művelet most arra összpontosít, hogy az embereket kimentsék a nagyon szűk helyekről – jelentette ki.
Óscar Puente közlekedési miniszter elmondta, hogy a baleset okát még nem állapították meg, egyben „nagyon szokatlannak” nevezte, hogy egyenes vasúti szakaszon történt kisiklás. Hozzátette, az érintett szakaszt májusban újították fel.Nagysebességű vonat siklott ki és borított fel egy másikat Spanyolországban, legkevesebb 21 ember vesztette életét
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a történtek miatt lemondta a hétfői programjait, és részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és szeretteinek. Azt üzente, az egész ország velük van ezekben a rendkívül nehéz pillanatokban, a mentőszolgálatok pedig pihenés nélkül, összehangoltan dolgoznak.
A baleset idején az RNE spanyol közszolgálati műsorszolgáltató újságírója is az egyik vonaton utazott. Az ütközést „földrengéshez hasonlatosnak” írta le, és arról számolt be, hogy az utasok vészkalapácsokkal törték be a kocsik ablakait, hogy ki tudjanak szállni a szerelvényből. Spanyol médiajelentések szerint a két vonaton összesen 400 ember utazhatott.