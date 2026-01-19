39-re nőtt a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halottainak a száma

Spanyolország;mentés;sebesültek;halálos áldozatok;vonatbaleset;

2026-01-19 09:09:00 CET

A helyi tűzoltóparancsnok szerint az egyik szerelvényből még mindig nem sikerült mindenkit kimenteni.

Legkevesebb 39 ember meghalt és 24-en súlyosan megsérültek, miután baleset ért két nagysebességű vonatot a dél-spanyolországi Córdoba közelében.

Mint arról mi is beszámoltunk, az először kisikló vonat, az Iryo nevű vasúttársaság járata mintegy 300 emberrel este 6 óra 40 perckor indult Malagából Madrid felé, 7 óra 39 perc körül azonban a hátsó 6-8 kocsija eddig nem ismert okból elhagyta a sínpárt és rádőlt a Renfe nevű vasúttársaság Madridból Huelvába tartó járatának a kocsijaira, amelyek emiatt felborultak és 5-6 métert zuhantak a töltésről.

A The Guardian azt írja, a hatóságok legfrissebb közlése alapján 75 embert szállítottak kórházba, közülük 24-en súlyos sebesüléseket szenvedtek. A helyi tűzoltóparancsnok, Paco Carmona közölte, a Madridba tartó vonatot a baleset utáni órákban kiürítették, de a másik szerelvény kocsijai súlyosan megrongálódtak, és még mindig vannak bent rekedt utasok. – A művelet most arra összpontosít, hogy az embereket kimentsék a nagyon szűk helyekről – jelentette ki.

Óscar Puente közlekedési miniszter elmondta, hogy a baleset okát még nem állapították meg, egyben „nagyon szokatlannak” nevezte, hogy egyenes vasúti szakaszon történt kisiklás. Hozzátette, az érintett szakaszt májusban újították fel.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a történtek miatt lemondta a hétfői programjait, és részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és szeretteinek. Azt üzente, az egész ország velük van ezekben a rendkívül nehéz pillanatokban, a mentőszolgálatok pedig pihenés nélkül, összehangoltan dolgoznak.

A baleset idején az RNE spanyol közszolgálati műsorszolgáltató újságírója is az egyik vonaton utazott. Az ütközést „földrengéshez hasonlatosnak” írta le, és arról számolt be, hogy az utasok vészkalapácsokkal törték be a kocsik ablakait, hogy ki tudjanak szállni a szerelvényből. Spanyol médiajelentések szerint a két vonaton összesen 400 ember utazhatott.