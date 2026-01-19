Robert Fico közölte, Donald Trump a nappalijában fogadta, ami a tisztelet és a bizalom kifejezésének számít

Ha magabiztosan és konstruktívan viselkedünk, és érdeklődést mutatunk a békés együttműködés iránt mindenkivel, aki erre nyitott, senki sem néz le bennünket – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök az amerikai elnökkel, Donald Trumppal folytatott munkatalálkozója után az Egyesült Államokban.
Robert Fico a mar-a-lagói rezidencián, a floridai Palm Beach városában találkozott Donald Trumppal, és vasárnap reggel tett közzé a repülőgépről egy videót, ami az első nyilvános információ volt a találkozóról.
A Parameter cikke szerint Fico közölte, Trump a saját nappalijában fogadta őt.
– A diplomáciában az ilyen jellegű találkozó a tisztelet és a bizalom kifejezésének számít
– mondta a szlovák miniszterelnök, aki egy olyan postabélyeget ajándékozott Trumpnak, amelyen az Egyesült Államokban született szlovák származású katona, Michal Stranko látható.„Szlovákia történetének legdrágább és legrosszabbkor készült fényképe” – Donald Trump fogadta Robert Ficót
A találkozón a két ország külügyminisztere, Marco Rubio és Juraj Blanár is részt vett. Több témát is érintettek, a többi között az ukrajnai háborút, az Európai Uniót és a kölcsönös kétoldalú kapcsolatokat.
Érdekelte őket az álláspontunk, mert tudták, hogy nem vagyunk brüsszeli papagájok, és hosszú ideje szuverén véleményeket fogalmazunk meg
– mondta a szlovák miniszterelnök. Hozzátette, nem kerülték el az Európai Unió értékelését sem. – Teljes egyetértés volt az Unióról alkotott véleményünkben, miszerint intézményként mély politikai válságban van – fogalmazott Fico a videóban. Azt ugyanakkor nem említette, hogy Trump szombaton, a találkozójuk előtt nyolc EU-országot fenyegetett Grönland védelmi vámjainak emelésével.Rendkívüli csúcstalálkozót tart Donald Trump fenyegetései miatt az Európai Unió, akár kereskedelmi háborúvá is fajulhat a Grönland körüli konfliktusEurópai katonák érkeztek Grönlandra, miután Donald Trump jelezte, hogy ragaszkodik a sziget feletti hatalomátvételhez