Robert Fico közölte, Donald Trump a nappalijában fogadta, ami a tisztelet és a bizalom kifejezésének számít

Robert Fico;Szlovákia;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-01-19 07:56:00 CET

A szlovák miniszterelnök elmondta, mi volt a téma a találkozón.

Ha magabiztosan és konstruktívan viselkedünk, és érdeklődést mutatunk a békés együttműködés iránt mindenkivel, aki erre nyitott, senki sem néz le bennünket – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök az amerikai elnökkel, Donald Trumppal folytatott munkatalálkozója után az Egyesült Államokban.

Robert Fico a mar-a-lagói rezidencián, a floridai Palm Beach városában találkozott Donald Trumppal, és vasárnap reggel tett közzé a repülőgépről egy videót, ami az első nyilvános információ volt a találkozóról.

A Parameter cikke szerint Fico közölte, Trump a saját nappalijában fogadta őt.

– A diplomáciában az ilyen jellegű találkozó a tisztelet és a bizalom kifejezésének számít

– mondta a szlovák miniszterelnök, aki egy olyan postabélyeget ajándékozott Trumpnak, amelyen az Egyesült Államokban született szlovák származású katona, Michal Stranko látható.

A találkozón a két ország külügyminisztere, Marco Rubio és Juraj Blanár is részt vett. Több témát is érintettek, a többi között az ukrajnai háborút, az Európai Uniót és a kölcsönös kétoldalú kapcsolatokat.

Érdekelte őket az álláspontunk, mert tudták, hogy nem vagyunk brüsszeli papagájok, és hosszú ideje szuverén véleményeket fogalmazunk meg

– mondta a szlovák miniszterelnök. Hozzátette, nem kerülték el az Európai Unió értékelését sem. – Teljes egyetértés volt az Unióról alkotott véleményünkben, miszerint intézményként mély politikai válságban van – fogalmazott Fico a videóban. Azt ugyanakkor nem említette, hogy Trump szombaton, a találkozójuk előtt nyolc EU-országot fenyegetett Grönland védelmi vámjainak emelésével.