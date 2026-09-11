"Orbán szociális tűzifára nem, iráni ingatlanra ad milliárdokat"

A mínusz 10 fokos hideg, és az egyre emelkedő kihűléses halálozások ellenére az Orbán-kormány továbbra sem hajlandó támogatni a szegénységben élőket. A parlament Költségvetési bizottságában a Fidesz-KDNP képviselői indoklás nélkül szavazták le a Párbeszéd 5 milliárd forintos javaslatát, amelyet szociális tűzifára szántunk. Ez már csak annak fényében is elfogadhatatlan, hogy a kormány decemberben közel azonos összeget szánt egy iráni ingatlan megvételére és bebútorozására - írja közleményében a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea.