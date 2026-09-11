Ezt Bardi Béla, az 1700 lelkes szabolcsi Gyulaháza polgármestere mondta lapunknak. A szociális tűzifa keretét az új kormány a duplájára emelte, és az áfa is 27-ről 5 százalékra csökkent, ezért az általunk felkeresett településeken bíznak abban, hogy most végre több tűzifát tudnak szétosztani a rászorulók között. Riport.
Még mindig csak körvonalazódnak a miniszterelnök által először múlt hét kedden beharangozott, majd szerda este egy igen elnagyolt rendeletben formát öltő, különleges kormányzati tűzifaosztás részletei.
A helyi roma önkormányzat közölte, egy a zempléni település zsidó örökségét ápoló alapítvány adománya mentette meg átmenetileg az ott élő családokat a fagytól.
A Tisza párt elnöke a szociális tűzifakeret duplájára emelését, a közintézmények hajléktalanok előtti azonnali megnyitását várja a miniszterelnöktől, aki szerinte a most szombati Fidesz-kongresszuson kaviározásra és pezsgőzésre készül.
A korábbi évekhez képest kevesebb szociális tüzelőt tudnak kiosztani az érintett önkormányzatok. Van, ahol a fél falu igényel támogatást.
„Amikor sötétedik, az egész falu elindul az erdőbe...”
A forrás ebben az évben csak a tavalyi mennyiség háromnegyedét fedezi.
Az állami erdőgazdaságok sorsáért aggódnak a szakemberek. Hosszú távú bérbeadásra, koncesszióra utaló jelek látszanak, a nyertesek itt is a kormányközeli vállalkozók lehetnek.
Kétharmadával drágább most a legszegényebbek által használt tűzifa, mint az áram-, gáz- és távhő-tarifamérséklés előtt. A helyzet csak a rákkeltő hulladékégetést ösztönzi. Érdemi állami segítség a láthatáron sincs.
Az önként vállalt szociális juttatásokat az idén még kigazdálkodták a kistelepülések, jövőre viszont már nem mindenütt lesz pénz a legrászorultabbak helyi támogatására.
Az elmúlt évek során az összes fűtési mód közül messze a szilárd tüzelő drágult a leginkább, ami ráadásul a legszegényebbeket sújtja. A kereslet mégsem lankad.
Az Orbán-kormány alig leplezi, hogy az önkormányzati választásokra gyorsította fel a szociális tüzelőosztást.
Éghajlatriadó ide, légúti betegségek oda, az Orbán-kormány változatlanul oszt barnaszenet a rászorulóknak.
A jogosultak valószínűleg azonnal beváltják a napokban kézhez kapott, 12 ezer forint értékű tűzifa-utalványaikat, bár a most kapható tüzelőanyag rossz minőségű.
Az ország egyik legszegényebb falujában nem számít a holnap: amin ma eladhatnak, azt eladják.
A mínusz 10 fokos hideg, és az egyre emelkedő kihűléses halálozások ellenére az Orbán-kormány továbbra sem hajlandó támogatni a szegénységben élőket. A parlament Költségvetési bizottságában a Fidesz-KDNP képviselői indoklás nélkül szavazták le a Párbeszéd 5 milliárd forintos javaslatát, amelyet szociális tűzifára szántunk. Ez már csak annak fényében is elfogadhatatlan, hogy a kormány decemberben közel azonos összeget szánt egy iráni ingatlan megvételére és bebútorozására - írja közleményében a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea.
Egymilliárddal négymilliárdra emelte a téli, úgynevezett szociális tűzifaprogram keretét a Belügyminisztérium (BM) - derült ki Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár tegnapi sajtótájékoztatóján.
A falu közepére öntik le, onnan kell elszállítaniuk a családoknak a szociális tűzifát Rakacán. Ehhez nincs eszközük, csak a helyi fuvarosok segítségét kérhetik. Ők 1000 forintért viszik haza a fát, ám a napokban 10 ezer forintra büntették egyiküket, mert másnak segített, de nem volt hajtási engedélye. A falubeliek úgy tudják, 253 köbméterre kapott pénzt az önkormányzat, de csak 214-et osztanak szét. A faluban 150 család lakik, vagyis egy háztartásba két köbméter sem jut az alacsony fűtőértékű topolyából és fenyőfából.