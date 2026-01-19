Gyerekek alatt szakadt be az Ipoly jege Szobnál

Vasárnap délután, 16:05-kor érkezett riasztás arról, hogy két gyerek alatt beszakadt az Ipoly jege Szobnál – írja a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint egy arra sétáló szobi lakos vette észre, hogy két személy segítségért kiabál a vízből. „Azonnal a két kiskorú segítségére sietett és a vízből a jégre húzta Őket. Az életüket köszönhetik neki!!! Utána a segélyhívó számot hívta” – idézi fel az egyesület. Ezt követően a mentőkkel, a rendőrökkel és a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltósággal közösen a jégről a mentőautókhoz vitték a sokkos és enyhén hipotermiás állapotban lévő gyerekeket, akiket kórházba szállítottak.
A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi oldalán mindenkit arra kért, hogy ne menjen a befagyott folyók és tavak jegére, mert az nem biztonságos.Elkezdett befagyni a Duna, a jégre menni tilos és életveszélyesHamarosan befagy a Balaton, de korcsolyázni még nem lehet rajtaÚjabb fagyhullám követi az átmeneti enyhülést, január végéig kitarthat a téli hideg