Gyerekek alatt szakadt be az Ipoly jege Szobnál

jég;mentés;Ipoly;Szob;

2026-01-19 08:48:00 CET

Sokkos és enyhén hipotermiás állapotban szállították kórházba őket.

Vasárnap délután, 16:05-kor érkezett riasztás arról, hogy két gyerek alatt beszakadt az Ipoly jege Szobnál – írja a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint egy arra sétáló szobi lakos vette észre, hogy két személy segítségért kiabál a vízből. „Azonnal a két kiskorú segítségére sietett és a vízből a jégre húzta Őket. Az életüket köszönhetik neki!!! Utána a segélyhívó számot hívta” – idézi fel az egyesület. Ezt követően a mentőkkel, a rendőrökkel és a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltósággal közösen a jégről a mentőautókhoz vitték a sokkos és enyhén hipotermiás állapotban lévő gyerekeket, akiket kórházba szállítottak.

A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi oldalán mindenkit arra kért, hogy ne menjen a befagyott folyók és tavak jegére, mert az nem biztonságos.