Féláron mehetnek a diákok a Sziget Fesztiválra, ha bérletüket a BudapestGO alkalmazásban váltják meg

A hétfőtől egészen július végéig tartó akciót a főpolgármester irodájában és rejtélyes módon valamiért napszemüvegben reklámozta Karácsony Gergely és a rendezvény egykori alapítója, legújabban megmentője, Gerendai Károly.

Idén még budapestibb lesz a Sziget Fesztivál, és féláron lehet rá venni bérletet, azoknak, akiknek van a BudapestGO nevű applikációban vett BKK-bérlete – reklámozta az akciót Karácsony Gergely főpolgármester és Gerendai Károly az Európa egyik legnagyobb fesztiváljaként hirdetett zenei eseményre. Facebook-videójukban mindketten napszemüvegben beszéltek a budapesti városházán, és Karácsony még sajnálkozott azon, hogy ő már nem diák. A részletekért mindenkit a BKK honlapjára irányítottak.

– A jegyakció keretében az érvényes bérletekkel először a BKK dedikált aloldalán kell regisztrálni, ezt követően egyedi kuponkódot kapnak e-mailben a felhasználók. A kuponkód a Sziget hivatalos weboldalán váltható be a „Sziget Diákbérlet by BudapestGO” elnevezésű termékre. Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán – a készlet erejéig tart. A kedvezmény a magyar diákigazolvánnyal rendelkező ügyfelek számára érhető el, és a fővárosi közösségi közlekedésre érvényes bérletekhez kapcsolódik. A diákigazolvány és a jogosultság ellenőrzését a Sziget Szervezőiroda végzi a beléptetés során – írták.

Tavaly ősszel a veszteségessé vált, megszűnés szélére került Sziget Fesztivál, a Fővárosi Közgyűlés pártjai közül a Fidesz eleve nem támogatta az eseményt, a Tisza Párt pedig garanciákat követelt a közpénzek felhasználása ügyében a megmentésre vállalkozó Gerendai Károlytól, egykori alapítótól, akivel végül Magyar Péter pártelnök egyezett meg.

A megállapodás szerint rendezéshez szükséges összegek egy részét a főváros adja úgy, hogy az évente csaknem 200 millió forintos közterületi használati díjat 2028-tól kezdik a szervezők fizetni, és három év alatt ki is fizetik azt. A megállapodás része lett, hogy fővárosi diákoknak járó, korábban Vitézy Dávid által kialkudott 50 százalékos díjkedvezményt kiterjesztették valamennyi magyar diákra, aki kiváltja a Budapest GO-t.