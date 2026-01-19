Reagált a Debreceni Törvényszék, visszautasítja az elfogultság vádját Magyar Péter pergyőzelme után

ítélet;Debreceni Törvényszék;Mediaworks;Magyar Péter;

2026-01-19 13:59:00 CET

A kormánypárti sajtó azután szállt rá a testületre, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pert nyert a kiadó, a Mediaworks ellen.

Határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben döntéseit, bíráit mindenféle transzparens leírás nélkül elfogultsággal vádolják – szögezte le hétfő délelőtti közleményében a Debreceni Törvényszék.

Az ügy előzménye, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pert nyert a Mediaworks ellen. A politikus múlt pénteken közölte, a bíróság bocsánatkérésre kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t. Felsorolta azt is, hogy a Mediaworksöt milyen tevékenységektől tiltotta el a Debreceni Törvényszék: attól, hogy poloskának nevezze; a neve elé a poloska jelzőt tegye; azt írja, hogy őt el kell takarítani a normális élet útjából; és bármilyen illusztrációban poloskához hasonlítsa. – Az ügyben jelképes sérelemdíjat kértem megítélni, amit a bíróság 1,2 millió forintban állapított meg – tudatta Magyar Péter, aki hasonló eljárást kezdeményez – ahogy fogalmazott – minden propagandamédia, propagandista és politikus ellen.

A Debreceni Törvényszék a hétfői közleményben ezzel kapcsolatban felidézte, egy politikus érintettségével kapcsolatos perben ideiglenes intézkedést és első fokon nem jogerős ítéletet hozott. Hozzátette, a bíróság döntését követően a HAON portálon január 16-án Magyar Péterék és a debreceni jogászpolip: így támadja a jobboldali sajtót a Tisza Párt címmel a szerző írásában külön hangsúlyozza álláspontját, amely szerint azért tárgyalták az ügyet Debrecenben, hogy már az első fokon olyan bíró tárgyalhassa az ügyet, aki kötődik a cívisváros egyeteméhez, így akár személyes kapcsolatban lehetett az oktatási dékánhelyettessel.

A Debreceni Törvényszék kiemelte, az adott ügyre irányadó eljárásjogi törvény értelmében a sajtó-helyreigazítási perre annak a törvényszéknek van hatásköre és kizárólagos illetékessége, amelynek területén az alperes székhelye, illetve lakóhelye található. Megjegyezte,

a Debreceni Törvényszék köteles eljárni az illetékességi területén székhellyel rendelkező sajtószerv ellen indított sajtó-helyreigazítási perben, a felperes pedig csak és kizárólag ez előtt a bíróság előtt élhet a jogvédelem iránti kérelemmel.

A testület a közleményét azzal zárta, „a sajtóorgánum dehonesztáló cikke azt sugallja, hogy a debreceni igazságszolgáltatás nem független, ez így alkalmas a bírói tekintély aláásására, és a bíróságokba vetett közbizalom megingatására. Ezt a Debreceni Törvényszék határozottan visszautasítja”.