Szijjártó Péter nem tartja uniós kérdésnek Grönland ügyét

2026-01-19 21:43:00 CET

Éppen ezért közös EU-s állásfoglalás sem szükséges.

Grönland ügye nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, mivel azt kétoldalú egyeztetések útján lehet rendezni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalást folytatott Prágában cseh kollégájával.

Szijjártó Péter a cseh közmédia kérdésére azt mondta, az állandó képviselők vasárnapi tanácskozásán már jelezték, hogy nem kell az ügyben kiadni közös uniós állásfoglalást sem.

Petr Macinka minderre úgy válaszolt, hogy a helyzet összetett, a kérdés nem kezelhető egyetlen politikai állásfoglalással, éppen ezért nem tart célravezetőnek egy ilyen állásfoglalást. A cseh külügyminiszter attól tart, hogy egy ilyen lépés azzal járhatna, hogy az amerikai elnök korábbi megállapodásokat is felülvizsgálna vagy felrúgna.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Prágának Washingtonnal kedvezőbb kapcsolatai vannak, mint több európai országnak, és ezeket a csatornákat készséggel használnák fel arra, hogy közvetítő szerepet vállaljanak Dánia érdekében. Szerinte elengedhetetlenek a tárgyalások, amelyeket kormánya is támogat, mert álláspontja szerint csak az amerikai, a grönlandi és a dán fél közös egyeztetése vezethet megoldáshoz, figyelembe véve a sziget lakóinak érdekeit is.