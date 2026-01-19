Rendkívüli csúcstalálkozót tart Donald Trump fenyegetései miatt az Európai Unió, akár kereskedelmi háborúvá is fajulhat a Grönland körüli konfliktus

fenyegetés;EU-csúcs;Grönland;Donald Trump;büntetővám;

2026-01-19 00:42:00 CET

Az Európai Uniónak van is egy 93 milliárd eurós válasza, szóval villámgyorsan hűteni kellene a kedélyeket.

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az EU-tagországok állam- és kormányfői Donald Trump Grönlandot érő fenyegetései, illetve a nyolc európai országra kivetett amerikai büntetővám miatt – idézi a Politico António Costa, az Európai Tanács elnöke vasárnap esti bejelentését. A portál forrásai szerint az EU-csúcstalálkozó időpontja minden valószínűség szerint 2026. január 22. lesz. Ez azt jelenti, hogy egy nappal előtte Urula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még megpróbálhatja puhítani Donald Trumpot a davosi Világgazdasági Fórumon tervezett kétoldalú találkozón.

Mint ismert, Donald Trump szombaton jelentette be, hogy büntetővámmal sújt nyolc olyan országot, amely ellenzi, hogy a világ legnagyobb, stratégailag valóban nagyon fontos szigete az Egyesült Államok fennhatósága alá kerüljön. Az amerikai elnök azután döntött így, hogy több európai ország is katonákat küldött Grönlandra, miután kiderült, Donald Trump katonai erő bevetését sem zárja ki, hogy az Egyesült Államok szerezze meg a világ legnagyobb, Dániához tartozó szigetét. Bár a dán hadsereg vezetése nem tartja valószínűnek, hogy az Egyesült Államok erőszakkal elfoglalja Grönlandot, az európai katonák felvonulásának nyilvánvalóan volt demonstratív célzata.

Ha Donald Trump nem tesz egy lépést hátra, a rendkívüli EU-csúcstalálkozó egy kereskedelmi háború kezdetét is jelentheti, az EU-tagországok állam- és kormányfőinek egyik témája ugyanis az lesz – hívja fel a figyelmet a Financial Times –, hozzávágjanak-e az Egyesült Államokhoz egy 93 milliárd eurós választ, nem mellesleg a 2023-as elfogadása óta először bevessék-e- az ACI-t, az Európai Unió gazdasági kényszerítő eszközét, amely az EU-tagországokat védi egy-egy külső erő gazdasági zsarolásával szemben.

A 93 milliárd eurós büntetővámcsomagot az Európai Unió még tavaly állította össze, válaszul Donald Trump általános kereskedelmi háborújára a világ ellen, de a bevezetését 2026. február 6-ig jegelték, miután Ursula von der Leyennek sikerült megállapodnia az amerikai elnökkel. Az ACI alapján befektetési és exportkorlátozásokkal lehet sújtani amerikai cégeket.

Bár Donald Trump minden jel szerint lemondott katonai erő bevetéséről, ás a szivárgó információk szerint körülbelül 700 milliárd dollárt adna Grönlandért, a konfliktus a hónapok óta tartó amerikai fenyegetőzés után játszi könnyedséggel fajulhat kereskedelmi háborúvá. Hűteni kell a kedélyeket – mondta erről a Financal Times egyik forrása.

Donald Trump egyelőre 10 százalékos büntetővámot vet ki a nyolc érintett országra, vagyis Dániára, az Egyesült Királyságra, Svédországra, Norvégiára, Finnországra, Hollandiára, Franciaországra és Németországra. Ha nem kapja meg, amit akar – fűzte hozzá – június 1-én ez az arány 25 százalékra nő.