Donald Trump leírta, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat, szóval béke helyett most már inkább Grönland kell neki

Egyesült Államok;Norvégia;Nobel-békedíj;Grönland;Donald Trump;Jonas Gahr Støre;

2026-01-19 12:35:00 CET

„Már nem érzem kötelességemnek azt, hogy csak a békére gondoljak” – nyomatékosította az amerikai elnök.

A norvég miniszterelnöknek küldött levelében Donald Trump amerikai elnök a Grönlanddal kapcsolatos követeléseit ahhoz a tényhez kötötte, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat.

A Reuters szerint a Jonas Gahr Støre norvég kormányfőnek címzett üzenet úgy szól:

„Kedves Jonas,

Tekintettel arra, hogy az országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat, annak ellenére, hogy legalább nyolc háborút zártam le, már nem érzem kötelességemnek azt, hogy csak a békére gondoljak, bár az mindig is meghatározó lesz, már arra is gondolhatok, mi a jó és megfelelő az Egyesült Államok számára. Dánia nem tudja megvédeni a területet Oroszországtól vagy Kínától, akkor miért is van egyáltalán joguk birtokolni? Nincsenek írásos dokumentumok, csak annyi, hogy egy hajó ott kötött ki néhány száz évvel ezelőtt, de nekünk is voltak hajóink, melyek ott kötöttek ki. Többet tettem a NATO-ért, mint bárki más a megalapítása óta, most a NATO-nak kellene tennie valamit az Egyesült Államokért. A világ nem biztonságos, ha nem tudjuk teljesen és totálisan ellenőrizni Grönlandot. Köszönjük!”

A norvég miniszterelnök közölte, országa Grönlanddal kapcsolatos álláspontja világos: Grönland a Dán Királyság része, és Norvégia teljes mértékben támogatja a Dán Királyságot ebben a kérdésben.

Mint megírtuk, Donald Trump csütörtökön a Fehér Házban fogadta María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt, a Nobel-békedíj tavalyi kitüntetettjét. Machado, aki korábban már felajánlotta kitüntetését az amerikai elnöknek, az eseményen át is adta neki azt, amit Trumo később szép gesztusnak nevezett.