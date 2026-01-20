Végrehajtást indított Kósa Lajos agrárbotrányban érintett rokonának egyik cégénél a NAV

Kósa Lajos;végrehajtás;NAV;

2026-01-20 09:50:00 CET

A kérsemjéni székhelyű Bászna Takarmány Kft. 100 százalékos tulajdonosa a Bászna Gabona Zrt.

A Bászna Gabona egyik leánycégét illetően múlt héten a tettek mezejére lépett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ugyanis január 15-én végrehajtási eljárást indított a kérsemjéni székhelyű Bászna Takarmány Kft.-vel szemben – írja a 444.

A portál kiemeli, az eset azért lehet érdekes, mert

Vagyis a részesedés révén a Bászna Gabona vagyonának is tekinthető a Bászna Takarmány Kft.

Még tavaly decemberben derült ki, hogy se pénz, se termény a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt.-nél, miközben gazdálkodók sora várja, hogy hozzájusson a pénzéhez. Az okozott kár több tízmilliárd forintra rúghat. A gyorsan hatalmasra hizlalt céggel szemben sikkasztás gyanúja miatt már nyomozást folytat a rendőrség, de a cégbírósági dokumentumokban nem látszik nyoma annak, hogy felszámolás vagy csődeljárás indult volna.

A Bászna Gabonát 2018-ban hozták létre, és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt Kósa édesanyja is. A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor az édesapja révén távoli rokona Kósa Lajosnak. A fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István – majd az ő ügyvédi társulása – intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég már néhány hónappal később több száz milliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített.