Republikon: még a fideszesek 38 százaléka szerint is rosszabbul élünk, mint négy éve

felmérés;közvélemény-kutatás;Republikon Intézet;megélhetés;

2026-01-20 11:40:00 CET

Ami a megélhetést illeti, az intézet felmérése borús képet fest a társadalmi hangulatról, a megkérdezettek háromnegyede szerint rosszabbul élünk, mint 2022-ben. A tiszások véleménye a leginkább lesújtó ebben a kérdésben, de a bizonytalanok is egyértelműen negatívan látják a helyzetet.

A magyarok háromnegyede szerint rosszabbul élünk, mint négy éve, és még a Fidesz szavazóinak 38 százaléka is inkább egyetért azzal, hogy életszínvonaluk romlott az elmúlt négy évben – derül ki a Republikon Intézet legfrissebb, lapunkhoz eljuttatott közvélemény-kutatásából.

„Rosszabbul élünk, mint négy éve!” – így szólt a Fidesz 2006-os választási kampányszlogenje, legalábbis ezt hirdette legemlékezetesebb plakátkampányuk. A jelmondat a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok 2002-től nyújtott kormányzati teljesítményét bírálta. A Fidesz elsősorban munkanélküliség- és áremelkedésről beszélt, a rossz gazdasági helyzetről és megélhetési válságról, miközben ugyanebben a kampányban az MSZP kormánypártként a 13. havi nyugdíj bevezetésével büszkélkedett, amelyet a Fidesz-frakció eleinte élesen kritizált - írja az intézet.

A 2006-os választás megnyerésére végül nem volt elégséges a „rosszabbul élünk” kampány, a választók többsége bizalmat szavazott az akkori kormánypártoknak és Gyurcsány Ferencnek. A 2026-os választás előtt azonban ismét kulcstéma a megélhetés, ezért a Republikon új felmérésben azt vizsgálta, hogy az emberek szerint rosszabbul élünk-e mint négy éve.

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült december 10. és 15. között. A válaszadók háromnegyede szerint rosszabbul élünk, mint négy éve. A teljes népesség mindössze 8 százaléka utasítja el egyértelműen, hogy rosszabbul élnénk, mindent összeadva csak a válaszadók negyede hajlik pozitív véleményre, azaz borús a társadalmi hangulat, ha megélhetésről van szó. A szavazótáborok szerinti bontás kifejezetten érdekes.

Még a kormánypárti szavazók véleménye is megoszlik a kérdésben, ugyanis a Fidesz-KDNP szavazóinak 38 százaléka szerint rosszabbul élünk, mint négy éve.

A tiszások véleménye a leginkább lesújtó: 93 százalékuk szerint élünk rosszabbul, mint négy évvel ezelőtt, míg a „Tiszán túli” ellenzéki tábor 82 százaléka van negatív véleménnyel a megélhetési helyzetről. A bizonytalanok egyértelműen negatívan látják a helyzetet, négyötödük, 80 százalékuk szerint rosszabbul élünk, mint 2022-ben. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy olyan kulcskérdésben, mint a megélhetés, a választás előtt három hónappal a bizonytalan válaszadók egyértelműen az ellenzékiek álláspontját osztják.

„Most, 2026 elején látjuk, hogy a választók – beleértve a Fidesz szavazók jelentős részét – úgy érzik, a megélhetési helyzet romlott; a kérdés, hogy elhiszik-e, hogy a kormányváltás javítana a helyzeten, vagy hihetőbbnek találják a kormány 2022-ben már bevált üzenetét, miszerint az ellenzéki kihívó megválasztása háborús életveszélyt hordoz magában, amelytől csak Orbán Viktor képes megóvni bennünket” – kommentálta a kutatás eredményeit a Republikon.