Videón, ahogy kidobó üt-rúg egy földön fekvő férfit a razzia célpontjává váló pécsi szórakozóhely előtt

Pécs;nyomozás;szórakozóhely;csoportos garázdaság;

2026-01-20 17:38:00 CET

A Baranya Varmegyei Rendőrkapitányság azután tette közzé a felvételeket, hogy a hatósági fellépés körül vita alakult ki a pécsi szórakozóhely és a városi hatóságok között.

Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz, szemtanúk jelentkezését várja a Pécsi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen a rendőrség - derül ki abból a keddi közleményből, amelyet Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfiak egyike 2025. november 21-én 22 óra 30 perckor Pécsett, a Rákóczi út 46. szám előtt ököllel többször megütött egy földön fekvő személyt, akibe egyszer belerúgott. Társai bűnsegédként végignézték a történteket. Tettük olyan kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, hogy az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A felvételen olyan kidobónak látszó férfiak láthatóak, akik vélhetően a szórakozóhely alkalmazottai.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható férfiakat felismeri, vagy az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

A Pécsi Est és a rendőrség között egy átfogó ellenőrzés nyomán alakult ki vita: a szórakozóhely szerint a hatósági fellépés indokolatlanul kemény volt, míg a rendőrség a klub környezetében történt erőszakos bűncselekmények megszaporodásával magyarázta az intézkedést.