Öten meghaltak és több tucatnyian megsebesültek Ukrajnában orosz dróntámadásokban

Legkevesebb öt civil vesztette életét és csaknem 30 ember megsebesült a vasárnapra virradóra indított újabb orosz dróntámadásokban – írja a The Kyiv Independent. A lap összefoglalójából kiderült, hogy Moszkva célja nem változott, ez egyre fagyosabb időben mind több városban és régióban megszüntetni a polgári energiaellátást, a fűtést, amelytől elsősorban a lakosság szenved. Emiatt a hét elején már szükségállapotot hirdetett az ukrán kormány.
Az ukrán légierő jelentése szerint az éjszaka folyamán Oroszország által felbocsátott 201 drónból 167-et lelőttek, harminc tényleges becsapódásról tudnak 15 helyszínen, más esetekben csak a levegőből hulló törmelékekről érkeztek beszámolók. Harkiv megyében az orosz támadások három ember halálát és tizenegy sérülését okozták, közölte Oleh Szinehubov kormányzó. A város energiatermelő létesítményeit megrongálták a mínusz 16 fokos fagyban. Herszonban ketten vesztették életüket és egy ember sérült meg Olekszandr Prokudin kormányzó szerint . Az orosz támadások okozta tűzben négy ház, egy irodaépület és egy autó is megrongálódott.Ukrajna szerint az oroszok atomerőműveket ellátó alállomásokra is csapást akarnak mérni, egész Európa nukleáris biztonsága veszélyben lehet
Csernyihivi megyében egy házban négy embert megsebesített az orosz attak, majd a helyszínre érkező rendőrök közül hárman szenvedtek sérüléseket Vjacseszlav Csausz kormányzó tájékoztatása szerint. Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója arról küldött jelentést, a támadásokban hat ember megsérült, házak, létesítmények és járművek is megrongálódtak. Több mint száz támadást regisztráltak Szumi megyében, ahol öt embert, köztük egy hétéves gyermeket megsebesített a becsapódó drón. Civilek sérültek meg Donyeck és Zaporizzsja megyében is, míg Odessza megye déli részén egy energiatermelő egység kapott találatot. Sok helyen ismét áramszünet van.Vlagyimir Putyin szerint az „ukrajnai válságot” az orosz érdekek semmibe vétele okoztaHét ukrán megyében is áramellátás nélkül maradtak a lakosok az orosz csapások miatt