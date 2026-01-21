Lázár János csepeli fórumán is feltűnt az a férfi, akit elítéltek, miután őrjöngve akasztással fenyegette a Tisza Párt aktivistáit – Videó!

Videó;Lázár János;férfi;fenyegetőzés;

Czédulás József a mobiltelefonjával készített néhány felvételt az építési és közlekedési miniszter által adott interjúsorozat alatt.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedd esti csepeli fórumán is megjelent Czédulás József, az a férfi, aki még 2025 márciusában őrjöngve támadt rá a Tisza Párt önkénteseire Budapesten a Kelenföldi pályaudvaron.

A halálos fenyegetései miatt el is ítélt férfit a Népszava videójában is lehet látni, az építési és közlekedési miniszterrel készített interjúnk alatt sétált be a képbe 1:39-nél, megállt kollégánkkal majdnem szemben, a Lázár János háta mögött lévők mellett, a mobiltelefonjával készített néhány felvételt., aztán téblábolni kezdett.

Czédulás Józsefet a kelenföldi incidens után gyorsított eljárásban fél év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt. Ezt azzal érdemelte ki, hogy a tiszás aktivistákat hazaárulónak nevezte, azt üvöltötte, hogy „élve fogja megnyúzni” őket, aztán azt mondta: – Nem rendőr kell ide, hanem hóhér! És mindnyájatokat föl kell akasztani! A génjeitekben kell kiirtani az ilyen csőcseléket!

Az, hogy elítélték, nem volt akadálya annak, hogy a férfi 2025 áprilisában elmenjen Bayer Zsolt tüntetésére, de lehetett látni Győrben, Orbán Viktor tavaly novemberi DPK-nagygyűlésének a helyszínén is. Utóbbi alkalmával jelezte, hogy semmit nem bánt meg.