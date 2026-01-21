Demokratikus Koalíció: Szétverik a felújított, bezárt szülészetet Szentesen

egészségügy;DK;Szentes;szülészet;Varga Ferenc;

2026-01-21 12:35:00 CET

Varga Ferenc, az ellenzéki párt parlamenti képviselője szerint a neurológiát költöztetik a helyére.

Szétverik a szentesi Bugyi István Kórház felújított, bezárt szülészeti osztályát - erről tett közzé videóbejegyzést a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, Varga Ferenc.

A politikus felidézi, hogy a szülészeti osztályt 2023. január elsején bezárták, az azóta eltelt időszakban szerinte a szakma és a politika is hazudozik. „A napokban azonban megdöbbentő hírt kaptam, szétverik az osztályt” - közölte, hozzátéve, a neurológiát költöztetik oda.

Varga Ferenc szerint ezzel „elveszik a reményt a Szentes és környékiektől, hogy valaha is lehet majd a Szentes és környéki gyermekeknek az anyakönyvi kivonatában a születési hely után szeretett városunk, Szentes nevét olvasni”. Mivel a történtekről elmondása szerint nem tájékoztattak senkit, a DK-s politikus válaszokat követel. Elmondása szerint még ma a Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumhoz és a fenntartóhoz fordul azzal, miért maradt el a tájékoztatás a tervezett átalakításokról.