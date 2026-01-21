Donald Trump meghívta, Orbán Viktor is elutazik Davosba

Davos;Orbán Viktor;meghívás;Donald Trump;

Aztán Brüsszelbe vágtat, hogy szombaton már Kaposváron lépjen fel.

„Kormányülés bezártával irány Davos Donald Trump meghívására. Megalakítjuk a béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár” – idézi a Magyar Nemzet Orbán Viktor szerda délelőtti Harcosok Klubja-bejegyzését arról, hogy az amerikai elnök meghívására a magyar miniszterelnök részt vesz a 2026-os davosi Világgazdasági Fórumon.

Orbán Viktor kezdettől fogva, 2016 óta Donald Trump hű szövetségesének számít, legutóbb 2025. november 7-én találkozhatott az amerikai elnökkel egy kétes értékű washingtoni látogatáson. Donald Trump a davosi meghívással a szívéles viszonyt díjazza, illetve azt, hogy van egy szövetségese, aki minden jel szerint hajlandó megtörni az Európai Unió egységét a Grönland körüli konfliktus ügyében.

A gázai béketanácsban – amelyet Donald Trump gyakorlatilag az ENSZ alternatívájának szán, mindenkit meg is hívott tagnak – a szivárgó hírek szerint egy állandó hely ára egymilliárd dollár.

A Kaposvárról szóló megjegyzés nyilvánvalóan a Fidesz következő DPK-kampánygyűlését jelenti.