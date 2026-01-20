Ursula von der Leyen figyelmeztette Donald Trumpot, de úgy tűnik, az EU egységét most is az Orbán-kormány töri meg

Orbán-kormány;EU-csúcs;fellépés;Grönland;Donald Trump;annektálás;Ursula von der Leyen;

2026-01-20 21:02:00 CET

Az Európai Bizottság elnöke szerint Grönland szuverenitása nem képezheti vita tárgyát. Szijjártó Péter már jelezte, hogy az Orbán-kormány nem akar közös állásfoglalást a csütörtöki rendkívüli EU-csúcs után.

Válaszunk rendíthetetlen, egységes és arányos lesz Donald Trump amerikai elnök tervére Grönland megvásárlására vagy akár annektálására – jelentette ki Ursula von der Leyen a davosi Világgazdasági Fórumon tartott nagyszabású beszédében a Politico szerint. Az Európai Bizottság elnöke a csütörtökre összehívott EU-csúcson azt várja a tagállamoktól, hogy teljes szolidaritást vállalnak Grönlanddal. Ez egy közös nyilatkozat vagy állásfoglalás lehet, továbbá döntést születhet arról is, hogy jelentős uniós beruházásokat indítsanak a szigeten.

Ursula von der Leyen arra figyelmeztette az Egesült Államokat, hogy tartsa távol magát Grönlandtól, és leszögezte, hogy az autonóm dán terület szuverenitása nem képezheti vita tárgyát. Donald Trump korábbi bejelentésére, amely szerint a terveit ellenző európai országokra, hat EU-tagállamra, valamint az Egyesült Királyságra és Norvégiára már február 1-jétől tíz százalékos büntetővámot vet ki, ugyancsak élesen reagált az uniós vezető. Nem az amerikai vezetést, hanem az „Egyesült Államok népét” nevezte Európa barátainak, és figyelmeztette a Trump-adminisztrációt, hogy tartsa tiszteletben a tavaly nyáron Skóciában kötött kereskedelmi megállapodást, amely 15 százalékos vámplafont írt elő a legtöbb európai exporttermékre.

– A régi rend halott – közölte az Európai Bizottság elnöke, aki szerint az amerikai elnök „drámaian” átírja a transzatlanti szövetséget, ezért Európának alkalmazkodnia kell az új biztonsági architektúrához és a valósághoz, amellyel most szembesülünk. Elismerte, hogy a világ végleg megváltozott, és nekik vele együtt kell változniuk.

Csakhogy ennek a változásnak éppen Magyarország tehet keresztbe Mint arról lapunk is beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában tárgyalt cseh kollégájával, Petr Macinkával, és Grönland ügyét is érintették, és egyetértettek abban, hogy szerintük „Grönland ügye nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, mivel azt kétoldalú egyeztetések útján lehet rendezni. A magyar tárcavezető a cseh közmédia kérdésére azt mondta, az állandó képviselők vasárnapi tanácskozásán már jelezték, hogy nem kell az ügyben kiadni közös EU-s állásfoglalást sem.