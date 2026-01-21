Donald Trump különmegbízottja csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette, hogy ő és az amerikai elnök veje, Jared Kushner csütörtökön találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd később az ukrán féllel is – írja a Reuters.
„A béke, Ukrajna és Oroszország kérdéseiről fogunk tárgyalni” – mondta Witkoff újságíróknak egy nappal azután, hogy találkozott orosz kollégájával a davosi Világgazdasági Fórumon. „Reménykedem... szükségünk van a békére” – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy később találkozik-e ukrán tisztviselőkkel, azt válaszolta, hogy „igen”, de további részleteket nem árult el.
A TASS orosz állami hírügynökség a Kremlre hivatkozva közölte, hogy Witkoff és Putyin Moszkvában találkoznak. Witkoff korábban a CNBC-nek elárulta, hogy Oroszország kérte a találkozót, amit jelentős fejleményként értékelt. Arra a kérdésre, hogy csatlakozik-e Trump béketanácsához, Witkoff azt válaszolta, reményei szerint igen, és megismételte, hogy Putyint meghívták erre.Donald Trump meghívta, Orbán Viktor is elutazik DavosbaA kritikus infrastruktúrát támadják, az alapvető közszolgáltatásokat akarják ellehetetleníteni Ukrajnában az oroszok