Donald Trump különmegbízottja csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyinnal

2026-01-21 15:08:00 CET

Steve Witkoffot a találkozóra az amerikai elnök veje, Jared Kushner is elkíséri.

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette, hogy ő és az amerikai elnök veje, Jared Kushner csütörtökön találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd később az ukrán féllel is – írja a Reuters.

„A béke, Ukrajna és Oroszország kérdéseiről fogunk tárgyalni” – mondta Witkoff újságíróknak egy nappal azután, hogy találkozott orosz kollégájával a davosi Világgazdasági Fórumon. „Reménykedem... szükségünk van a békére” – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy később találkozik-e ukrán tisztviselőkkel, azt válaszolta, hogy „igen”, de további részleteket nem árult el.

A TASS orosz állami hírügynökség a Kremlre hivatkozva közölte, hogy Witkoff és Putyin Moszkvában találkoznak. Witkoff korábban a CNBC-nek elárulta, hogy Oroszország kérte a találkozót, amit jelentős fejleményként értékelt. Arra a kérdésre, hogy csatlakozik-e Trump béketanácsához, Witkoff azt válaszolta, reményei szerint igen, és megismételte, hogy Putyint meghívták erre.