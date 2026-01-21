Kövér László csatlakozott a Donald Trumpot Nobel-békedíjra jelölő kezdeményezéshez

Kövér László;Nobel-békedíj;Donald Trump;

2026-01-21 16:21:00 CET

A Nobel-bizottság tagjainak címzett levél szerint a szélrózsa minden irányába háborúval fenyegetőző amerikai elnök béke iránti elkötelezettsége megváltoztatta a világot.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok Képviselőháza és az izraeli Knesszet elnökének azon kezdeményezéséhez, hogy Nobel-békedíjra jelöljék Donald Trumpot.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott, a Nobel-bizottság tagjainak címzett levélben úgy fogalmaztak: „a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangúlag jelölnek egy rendkívüli vezetőt - Donald J. Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok 45. és 47. elnökét -, akinek a béke iránti elkötelezettsége megváltoztatta a világot.”

A közlemény szerint „közszolgálati” pályafutása során Donald Trump „a béke elkötelezett bajnoka volt, aki rendíthetetlenül dolgozott a párbeszéd és a diplomáciai megoldások előmozdításán és globálisan az elvszerű vezetés megteremtésén.”

Donald Trump béke iránti elkötelezettségének eredményei közé sorolták a Gázára vonatkozó 20 pontos béketervet, az Ábrahám-megállapodásokat, a fegyverszünetet India és Pakisztán között, a fegyverszünetet és békeszerződést Thaiföld és Kambodzsa között, a megbékélést a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda között, a békeszerződést Azerbajdzsán és Örményország között, a gazdasági normalizációt Szerbia és Koszovó között, valamint a feszültség enyhítését Egyiptom és Etiópia között.

Továbbá az amerikai elnök „kivételes államférfiúi tehetségéről és szokatlan bátorságáról tanúskodnak ezek, a modern történelem legjelentősebbjei közé sorolható eredmények, melyeknek köszönhetően hosszú ideje fennálló ellenségeskedéseket tudott kezelni megfelelő látásmóddal, kreativitással és elszántsággal”. A Nobel-békedíj alapelvei által vezérelve meggyőződésüknek adtak hangot, hogy 2025-ben senki sem tett többet a béke előmozdításáért, mint Donald Trump.

Az amerikai elnök méltatása úgy folytatódott, „kevesen vannak, ha egyáltalán vannak ilyenek, akik többet tettek a történelem során a béke ügyének előmozdításáért és senki sem érdemli meg nála jobban ezt a kitüntetést.” Ennek megfelelően terjesztik be jelölésüket, megerősítve, hogy Donald Trump diplomáciai eredményei „hatalmas lépést jelentenek a béke megteremtése érdekében és ezáltal méltóvá vált a bizottság legmagasabb elismerésére” - áll az MTI-hez eljuttatott levélben.

Hogy a közlemény hangvétele mennyire van átfedésben a valósággal, jól példázzák akár csak az elmúlt néhány hétben történtek: az Egyesült Államok megtámadta az olajban meglehetősen gazdag Venezuelát, elrabolva az ország diktátorát, Nicolas Madurót, majd Donald Trump támadást helyezett kilátásba egyebek közt Kuba és Irán ellen, de Grönlandot is fenyegeti. Utóbbival kapcsolatban ma a korábbi sejttetések ellenére azt mondta, hogy katonai erőt nem fog bevetni ellene, kijelentette ugyanakkor: hülyék voltak, hogy a második világháború után „visszaadták” a szigetet Dániának, egyebekben meg „mondhatnak igent és hálásak leszünk, vagy mondhatnak nemet és nem felejtjük el”.

Emlékezetes az is, hogy Donald Trump egy globális vámháborúval indította egy éve tartó második elnökségét, s mindeközben az orosz-ukrán háborút mai napig nem sikerült lezárni, noha újraválasztása előtt nem kevesebbet ígért, mint hogy egy nap alatt rendezi a konfliktust.