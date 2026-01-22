Több mint ötezermilliárd forinttal támogatta Vlagyimir Putyin háborúját az Orbán-kormány eddig a rezsivédelmi alapból

Orbán-kormány;támogatás;Vlagyimir Putyin;rezsicsökkentés;orosz-ukrán háború;rezsivédelmi alap;

2026-01-22 12:54:00 CET

Tavaly az MVM közel ezermilliárdos gázvásárlási támogatást kapott, de a sok kis kifizetés eltűnt.

A „rezsivédelmi” alap 2022. közepi létrejötte óta körülbelül 5376 milliárd forintot költött a forrásból különböző jogcímű támogatásokra – számítottuk ki a Magyar Közlönyben 2022 októbere óta megjelent közel félezer külön tételből.

Ez idő alatt tehát lakossági energiaár-támogatás jogcímén körülbelül ennyi adóforintunkkal támogatta Orbán-kormány Vlagyimir Putyin háborúját Ukrajna ellen. A tavalyi „rezsivédelmi” kiadás 902 milliárd forintra rúgott. Ez a 2024-es 1291 milliárdnál 30 százalékkal kevesebb. A kifizetési tételek száma a 2023-as 332-ről és a 2024-es 119-ről tavaly 9-re apadt. A pénzosztás módja is leegyszerűsödött.

2025-ben összesen 4 alkalommal úgynevezett rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése címén lényegében az MVM-nek utaltak összesen 819 milliárdot. Az állami energiaszolgáltatónak utalt összeg tehát 13 százalékkal ugrott. Az irányadó európai tőzsde tavaly 6 százalékkal drágult. Gyűjtésünk szerint az MVM három év alatt összesen 2882 milliárd adóforintot kapott azért, hogy a rezsicsökkentett lakossági gázon elért szerény bevételei ellenére a fűtőanyag alapvetően tőzsdei árát ki tudja fizetni az oroszoknak. Az összeg nagyjából megegyezik az MVM saját éves és évközi jelentései alapján 2022. és 2025 első féléve között bevallott 2764 milliárd forinttal. Így a három év teljes összege valójában bizonyára meghaladja a 3 ezer forintot is. Bár az állami rezsivédelmi bevételeket az uniós szabályok alapján az MVM kizárólag lakossági energiavásárlásra költheti, az állami energiacsoport sajátos egybeesésként az állami pénzcsap megnyitása óta mutat fel évi több százmilliárdos nyereségeket és fizet (mondhatni vissza) hasonló nagyságrendű osztalékot az állami tulajdonosnak.

Tavaly a távhőcégek is kaptak 64,5 milliárdos rezsivédelmi támogatást. Ez a 2024-es szint kevesebb mint fele, amire egyébként ugyanez volt igaz. Tavaly három részletben kapott 19 milliárdot a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség a 2022 augusztusára harmincszorozódó tőzsdei árak csúcsa felett, közel ezermilliárd forintért vásárolt 739 millió köbméter „különleges” gáz tárolására. A sajátos jogállású szervezet számításunk szerint három év alatt 64 milliárdot kapott e célra, még tovább növelve az amúgy is nehezen indokolható kormányzati pazarlás költségeit.

Szembetűnő 2025-ös változás az „egyéb tételek” eltűnése. 2023-ban és 2024-ben még több száz különböző jogcímen kaptak véletlenszerűnek tetsző elvek alapján rezsivédelmi támogatásra a kormányzati, az oktatási, az egyházi intézményeken, a börtönökön át például Hungaroringig összesen szintén több ezermilliárd forintot.

Bár az nem derült ki, hogy a kedvezményezettek színes kavalkádja mennyit fordított rezsire, kisebb kivételektől eltekintve kijelenthető, hogy az elmúlt három év során az államkasszából rezsivédelem címszóval kifizetett 5,4 ezermilliárd az MVM-en átfolyva túlnyomórészt az oroszoknál kötött ki. Ez ráadásul csak a költségvetési forrás, vagyis amit Orbán Viktor a mi adónkból kanyarított le orosz barátja számára. Az ország egésze tavaly októberi számításunk szerint ennél többet, mintegy 9 ezer milliárd forintot is fizethetett az elmúlt három év során Moszkva energiatermékeiért. Becslésünk szerint ez a summa az ukrajnai öldöklés addigi orosz kiadásainak akár a tizedét is fedezhette.

A lakossági rezsialapra a kormány idén 792,5 milliárdot szán. Ez tizedével múlja alul a tavalyi keretet. Forrásul részint változatlanul az egyes ágazatokra kivetett extraadók szolgálnak. Az energiaipartól idén 196, bányajáradékból 108, a távközlésből pedig 51 milliárdot várnak. Ez tehát további 438 milliárd „központi támogatást”, vagyis egyéb adóbevételt is igényelhet. E központi támogatás a már megjelent elszámolások szerint a 2023-as, 2069 milliárdos összköltésen belül 1168 milliárdot, a 2024-es 1061 milliárdos kiadáson belül pedig 483 milliárdot tett ki és 2025-re is hasonló összeg becsülhető.

Minden ízében kamu a fideszes propaganda

Az Orbán-kormány nem csupán a „rezsivédelem” és az Ukrajnára hulló orosz bombák közötti összefüggéseket igyekszik elkendőzni. Az alap nem kerül szóba akkor sem, amikor a kabimet és udvari szakértői háromszoros lakossági rezsiemelkedéssel riogatnak arra az esetre, ha az EU orosz helyett más energiahordozók beszerzésére kötelezné a tagállamokat. Pedig a rezsicsökkentett lakossági energiaárak és a beszerzés tényleges költségei között maga a rezsialap szünteti meg a kapcsolatot, amennyiben abból a kormány az MVM szerény rezsicsökkentett bevételeit a valós vételárig katonásan kipótolja. Ráadásul független szakértők szerint a váltás valójában legfeljlebb néhány százalékos beszerzésiár-emelkedést hozna, ugyanennyivel növelve a rezsialap kiadásait. Ez az eltérés az alap 2023-as kiadásának még a tervezési hibáját sem éri el.

Az MVM-nek juttatott összeg elvileg a rezsicsökkentett áram kifizethetőségét is segíti. Ám mivel a lakossági villamos energia zömét az állami szolgáltató nyomott áron a saját tulajdonú Paksi Atomerőműtől veszi, az áram rezsivédelmi bevételeiken belüli részesedése töredéknyi.

A GVH csak nem vizsgálja a rezsibokszot

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár harmadik alkalommal szabotálta el annak a részletes vizsgálatát, hogy az MVM az energiaszámlák úgynevezett rezsibokszában túlságosan magas „piaci” árakhoz képest mutat ki így valótlanul magas megtakarításokat – tájékoztatta lapunkat az eljárást kezdeményező Tóth Bertalan. Az MSZP-frakcióvezetője még 2023-ban, az MVM-nél tett sikertelen kísérlete után kezdeményezte a hatóságnál a lakossági áram- és gázszámla úgynevezett rezsibokszának alapos vizsgálatát. Az MVM a rezsicsökkentett, köbméterenként száz forintos lakossági gáz-, illetve kilowattóránként 36 forintos áramárat ugyanis saját számlamagyarázói szerint is a „piaciként” feltüntetett, ám a 2022 második fele óta érvényes, valós piaci árak többszörösére rúgó, 1020 forintos gáz-, illetve 268,9 forintos áramárral vetette össze. Az, hogy így a rezsibokszban a valóságosnál jóval nagyobb, a rezsicsökkentésnek köszönhető „megtakarítási” szám jelent meg, szerinte többek között a fogyasztók megtévesztése. A GVH először azzal utasította vissza az igényelt úgynevezett versenyfelügyeleti eljárást, hogy előzetes értékelései nem valószínűsítettek jogsértést. Tóth Bertalan keresetére a Fővárosi Törvényszék mégis csak alapos eljárásra kötelezte a hatóságot. A GVH azt meg is indította, de néhány hónapra rá, 2024 végén, arra hivatkozva, hogy a rezsiboksz tartalma nem tartozik a versenyszabályok és így a GVH hatálya alá, azt érdemi eredmény nélkül megszüntette.

Az ellenzéki honatya fellebbezésére a hatóság döntését az úgynevezett versenytanács is jóváhagyta. Tóth Bertalan újabb keresetére ugyanakkor a bíróság ezt tavaly újfent megsemmisítette és márpedig az eljárás érdemi lefolytatására kötelezte a GVH-t. A friss levelezés szerint a hatóság nemrég ismét elindította a vizsgálatot, ám néhány napja a bírósági ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel fordultak a Kúriához és emiatt felfüggesztették az eljárást. Tóth Bertalan szerint a felülvizsgálati kérelemre hivatkozva a hatóság nem tehetett volna ilyet. Megkeresésünkre a levelezést visszaigazoló GVH-tól leszögezték, hogy mindenben jogszerűen járnak el, egyszersmind nyomatékosan kiálltak amellett, hogy szerintük 2024 végén vizsgálóik és a versenytanács is mindenben helytállón döntött. Tóth Bertalan mindebből azt a tanulságot vonta le, hogy a GVH továbbra sem a fogyasztót és a versenyt, hanem a Fidesz hazug kommunikációját védi.