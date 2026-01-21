NATO;NATO-főtitkár;Grönland;Mark Rutte;Donald Trump;vámháború;

Mark Rutte NATO-főtitkár és Donald Trump amerikai elnök kétoldalú találkozója a davosi Világgazdasági Fórumon 2026. január 21-én.

Meghátrált Donald Trump, mégsem vet ki Grönland miatt büntetővámot a nyolc európai országra

Az amerikai elnök ezt azután jelentette be, hogy tárgyalt a NATO-főtitkárral. Trump közölte azt is, hogy a találkozón kidolgozták a Grönlanddal kapcsolatos jövőbeli megállapodás kereteit.

Donald Trump elvetette azt a tervét, hogy 10 százalékos vámot vet ki arra a nyolc európai országból származó árukra, amelyek ellenezték Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit – írja a BBC.

Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön jelentette be, hogy egy „nagyon eredményes megbeszélést” folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral, amelyen „kidolgozták a Grönlanddal kapcsolatos jövőbeli megállapodás kereteit”. Trump szerint ha megvalósul, „nagyszerű megállapodás lesz az Egyesült Államok és az összes NATO-tagállam számára”.

Hozzátette, emiatt nem fogja bevezetni azokat a vámokat, amelyek február elsején léptek volna hatályba. Az elnök azt is jelezte, hogy a tárgyalások előrehaladtával majd további részleteket oszt meg. A további tárgyalásokkal JD Vance alelnököt, Marco Rubio külügyminisztert és Steve Witkoff különmegbízottját bízta meg.

Donald Trump szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, nem akarja erővel elfoglalni Grönlandot, bár továbbra is megingathatatlanul fennhatóságot akar szerezni a Dániához tartozó sziget felett. A dán külügyminiszter ezután jelezte: Grönland nem eladó, és Dánia nem fog emberek sorsáról alkudozni. 

Donald Trump Grönlandért folytatott harca sokkal többről szól, mint egy sziget megszerzéséről. Ehhez az amerikai elnök új jégtörőket rendelt. 