NATO;NATO-főtitkár;Grönland;Mark Rutte;Donald Trump;vámháború;

2026-01-21 21:15:00 CET

Meghátrált Donald Trump, mégsem vet ki Grönland miatt büntetővámot a nyolc európai országra

Az amerikai elnök ezt azután jelentette be, hogy tárgyalt a NATO-főtitkárral. Trump közölte azt is, hogy a találkozón kidolgozták a Grönlanddal kapcsolatos jövőbeli megállapodás kereteit.