Meghátrált Donald Trump, mégsem vet ki Grönland miatt büntetővámot a nyolc európai országra

Donald Trump elvetette azt a tervét, hogy 10 százalékos vámot vet ki arra a nyolc európai országból származó árukra, amelyek ellenezték Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit – írja a BBC.
Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön jelentette be, hogy egy „nagyon eredményes megbeszélést” folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral, amelyen „kidolgozták a Grönlanddal kapcsolatos jövőbeli megállapodás kereteit”. Trump szerint ha megvalósul, „nagyszerű megállapodás lesz az Egyesült Államok és az összes NATO-tagállam számára”.
Hozzátette, emiatt nem fogja bevezetni azokat a vámokat, amelyek február elsején léptek volna hatályba. Az elnök azt is jelezte, hogy a tárgyalások előrehaladtával majd további részleteket oszt meg. A további tárgyalásokkal JD Vance alelnököt, Marco Rubio külügyminisztert és Steve Witkoff különmegbízottját bízta meg.
Donald Trump szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, nem akarja erővel elfoglalni Grönlandot, bár továbbra is megingathatatlanul fennhatóságot akar szerezni a Dániához tartozó sziget felett. A dán külügyminiszter ezután jelezte: Grönland nem eladó, és Dánia nem fog emberek sorsáról alkudozni.Donald Trump: Nem fogok katonai erőt használni, de azonnal tárgyalni akarok Grönland megvásárlásárólGrönland nem eladó, Dánia nem alkudozik emberek sorsáról - üzente a dán külügyminiszter Donald Trumpnak