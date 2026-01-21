Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el egy balatonkenesei iskolában, miután a tanulók fele lebetegedett

influenza;járvány;általános iskola;Balatonkenese;rendkívüli szünet;

Szintén betegség miatt a négyfős technikai személyzetből már csak egy ember dolgozik, az intézmény teljes fertőtlenítést hajt végre.

Három napos rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolában, miután járvány tört ki az intézményben.

Vezér-Kósa Katalin, az iskola igazgatója az Origo érdeklődésére azt mondta, hogy a hétfői napon 217 tanulóból 109-en hiányoztak. Ez a szám keddre 130-ra emelkedett, aznap 10 gyereket kellett hazaküldeni az iskolából. Szintén betegség miatt a technikai személyzet 4-ről 1 főre csökkent, miközben a fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt kihívássá vált.

„A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon”

– számolt be Vezér-Kósa Katalin, aki a szülőkkel egyeztetve és a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendelt el. A tervek szerint hétfőn indulhat újra a tanítás, addig teljes fertőtlenítést hajtanak végre az intézményben.

Nemrég írtunk arról, hogy január második hetében jóval többen – több mint 42 ezren – fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mint 2025 azonos időszakában.